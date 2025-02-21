Eyüpspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor.

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1'Maç başladı.

1'Maç golle başladı. Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ün attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

9'Beşiktaş sağ kanattan çok etkili geldi. Yapılan ortada Rafa Silva topa dokunamadı. Sol kanatta Rashica'nın vuruşunda Berke Özer şık bir kurtarışa imza attı. Dönen topta Rashica'nın vuruşunda savunma araya girdi.

12'Joao Mario'nun ortasında Caner Erkin topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Chamberlain'in uzaktan şutunda top üstten auta gitti.

16'Beşiktaş gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topta Immobile topu ayağından açtı. Berke'nin uzaklaştırdığı topta Joao Mario gelişine aşırtma bir vuruş yaptı. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

18'Immobile'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda top ağlara gitti. Beşiktaş maçta skoru 1-1 yaptı.

27'Svensson'un pasında yaşanan karambol sonrası Immobile topu önünde buldu. İtalyan golcünün yakın mesafeden şutunda top auta gitti.

34'Masuaku'nun pasında Rafa Silva topla buluştu. Rafa Silva'nın yay üzerinden şutunda top üstten auta gitti.

45+2'Rashica'nın golüyle Beşiktaş 2-1 öne geçti.

45'İlk yarı sona erdi.

11'LER

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Yalçın Kayan, Emre Mor, Ampem, Thiam.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Udokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Marip, Immobile

HAKEM KADROSU

Eyüpspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Muhammet Ali Metoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Samet Çiçek üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Fatih Tokail görev alacak.

Eyüpspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu. Karşılaşmada Jakob Kehlet'in görev alacağı açıklandı.