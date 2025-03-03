Eyüpspor deplasmanda kayıp! Gaziantep FK 3-1 mağlup etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşmayla birlikte Gaziantep FK, Süper Lig'de 32 puanla 10. sıraya yükseldi; İkas Eyüpspor ise 40 puanda kaldı ve 5. sırada yer aldı.

İkas Eyüpspor'un Süper Lig'deki kötü gidişatı devam ediyor. Arda Turan'ın öğrencileri Süper Lig'de 4 maçtır kazanamazken ligdeki son galibiyetini ise 31 Ocak'ta Net Global Sivasspor'a karşı almıştı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. İkas Eyüpspor'da Caner Erkin maçın 90+9. dakikasında taç atışı kullanmaya hazırlandığı sırada yan hakemin uyarısı sonrası orta hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışı kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Ndiaye'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sorescu'nun topu sola çekip yaptığı vuruşu kaleci Berke son anda kornere çeldi.

4. dakikada Gaziantep FK'nın sol köşeden Maxim ile kullandığı kornerde topa iyi yükselen Husic'in kafa vuruşunu kaleci Berke direk dibinden çeldi.

6. dakikada Ampem'in pasıyla ceza sahasına giren Yalçın Kayhan'ın yerden uzak köşeye vuruşu az farkla dışarı gitti.

8. dakikada ceza sahası sağından sıfıra inen Duabin'in yerden pasına kale önünde Okereke'nin dokunuşu az farkla auta çıktı.

29. dakikada Emre Mor'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

38. dakikada sağ köşeden Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

45. dakikada Halil Akpunar'ın ceza yayı gerisinden etkili kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Boateng'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

56. dakikada savunmanın arkasına sarkan Boateng'in kaleci Berke'nin üzerinden kaleye gönderdiği topu savunma çizgi önünden uzaklaştırdı.

60. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lungoyi'nin sert şutunu kaleci Berke iki hamlede kontrol etti.

63. dakikada ceza yayı sağından Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasına arka direkte Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

67. dakikada rakip yarı sahaya atılan uzun topla buluşan Sorescu'nun topla ilerledikten sonra ceza sahasına girmeden çektiği sert şut yandan dışarı çıktı.

69. dakikada Emre Mor pasıyla soldan ceza sahasına giren Ampem'in sert şutunu kaleci Mustafa Burak çeldi.

77. dakikada sol kanada uzun pasla alan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Boateng ağları buldu. 2-1

83. dakikada ani gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Umut Bozuk'un şutu kaleci Burak'ta kaldı.

90+5. dakikada Husic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Okereke'nin ayağının dışıyla sağ köşeye çektiği şutta top filelerle buluştu. 3-1