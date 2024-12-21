Eyüpspor maçı sonrası taraftarlar Ali Koç'u istifaya çağırdı! Sosyal medyadan tepki yağdı

21 Aralık 2024 00:01 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 00:08

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe zorlu rakibi Eyüpspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip bu sezon ligde 5. kez puan kaybı yaşarken sosyal medyada taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya çağırdı. Sosyal medya platformu X'te hashtag çalışması başlatan taraftarlar '#FenerKongreye' ve #AliKoçİstifa' etiketi ile binlerce gönderi paylaştı.

Süper Lig’in 17’nci haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan maçta 1-1 berabere kaldı. Puanların paylaşıldığı maçın ardından Fenerbahçe taraftarı isyan etti. FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR KOÇ'U İSTİFAYA ÇAĞIRDI! Avrupa ve Süper Lig'de alınan puan kayıplarına sosyal medya hesaplarından isyan eden taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya çağırdı. Sosyal medya üzerinden hashtag çalışması başlatan taraftarlar '#FenerKongreye' ve '#AliKoçİstifa' etiketi ile binlerce gönderi paylaştı. PROTOKOLDE GERGİNLİK! Müsabakanın ardından Fenerbahçeli yöneticiler ve Eyüpspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. İki taraf arasında uzun süreli sözlü tartışma olurken güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. İlgili Haberler Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan çekilecek mi? ZTK'den çekilmenin cezası merak ediliyor Fenerbahçe Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı