Aziz Yıldırım ve Ali Koç Fenerbahçe için bir araya geliyor!

19 Aralık 2024 22:37 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 22:40

Son Süper Lig maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de eski başkanlar bir araya geliyor. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un gündemdeki konuları ve Fenerbahçe'yi konuşmak üzere önümüzdeki günlerde bir araya geleceği öğrenildi.

Avrupa'da ve Süper Lig'de aldığı mağlubiyetlerden sonra Başakşehir​'i yenerek moral toplayan Fenerbahçe​'de sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe eski başkanı Aziz yıldırım​ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç​'un bir araya geleceği öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ BİR ARAYA GELİYOR!

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iki isim önümüzdeki günlerde Fenerbahçe gündemi ile buluşacaklar. Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasının tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.

AZİZ YILDIRIM'IN TARAFTARA SESLENİŞİ GÜNDEM OLMUŞTU!

Fenerbahçe'nin ligde Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetleri sonrası açıklamalarda bulunan eski başkan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe pes etmez" başlığıyla şunları söylemişti:

"Son günlerde futbol takımımızın aldığı olumsuz sonuçların ardından, bir takım platformlarda ismimin kullanıldığına üzülerek şahit olmaktayım.

Öncelikle belirtmeliyim ki, futbol takımımızın şu sıralar sergilemiş olduğu performans, her taraftarımız gibi beni de mutsuz etmektedir. Ancak camiamızın kesinlikle unutmaması gereken husus, henüz hiçbir şey için geç olmadığıdır. Geçmiş dönemlerde, örneğin 2003-2004 sezonunda futbol takımımız, en yakın rakibinin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk iddiasından uzaklaşmıştı. Ancak o günlerde camiamızın birlik ve beraberliğini korumasıyla hep birlikte şampiyonluğa ulaşmıştık.

Şanlı tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 sezonunda da yine 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk ve sonrasında 3 Temmuz Kumpası'nı yaşadık.

"FENERBAHÇE PES ETMEZ"

Bu yıl, futbol takımımız o günkü durumdan daha kötü durumda değildir. Puan farkı, o günkünden daha fazla değildir. Fenerbahçe'nin geçmişi, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir çok başarı hikayesiyle doludur. Çünkü Fenerbahçe pes etmez.

Bugün, o gündür. Bugün birlik olma, tüm gücümüzle takımımıza destek verme, enerjimizin tamamını bu yolda harcama günüdür.

Başarıyı övmek kadar başarısızlığı eleştirmenin de her Fenerbahçelinin hakkı olduğuna inanıyor ve eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Fakat, Fenerbahçe'yi henüz 15. haftada kulüp iç siyasetine malzeme kılmayı bir Fenerbahçeli olarak uygun bulmuyorum. Bu çerçevede, adımın kulüp içi siyaset mülahazaları içerisinde yer almasından üzüntü duyuyorum.

Fenerbahçe'nin bugün seçilmiş bir başkanı ve yönetimi vardır ve hiç şüphesiz ki tüm iyi niyetleriyle mesailerini, takımımız için harcamaktadırlar.

Bize, dünyanın en eşsiz camiası olan Fenerbahçelilere düşen görev, kulübümüze destek olmak, takımımızın şampiyonluk mücadelesine zarar verebilecek her türlü davranış biçiminden uzak durmaktır.

Ben ve ailem böyle düşünüyor, böyle yaşıyoruz. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerimden ricam da benimle bu duygu ve tutumu paylaşmaları olacaktır.

Bugün oynayacağımız İstanbul Başakşehir karşılaşmasının, şampiyonluğumuza giden yolda bir dönüm noktası olmasını ümit ediyorum. Yaşı küçük kalbi büyük Fenerbahçeli kızım Yaz da bu maçta seremonide olacak. Galibiyetimizin, onun heyecanını mutlulukla taçlandırmasını temenni ediyor, takımımıza kalan tüm maçlarında başarılar diliyorum."