Eyüpspor, Selçuk Şahin ile teknik direktörlük için prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük koltuğu için önemli bir adım attı. Kulüp, eski milli futbolcu Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor, Arda Turan'ın boşluğunu çabuk doldurdu. Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Eyüpspor Kulübü’nden yapılan kısa açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Detaylar daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve ardından teknik ekiplerde görev alan Selçuk Şahin, teknik direktörlük kariyerine Süper Lig’de adım atmaya hazırlanıyor.