Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Eyüpspor'dan anlamlı ev sahipliği: Arda Turan ile tesisleri gezdiler

Eyüpspor'da '18-24 Mart Yaşlılar Haftası' kapsamında anlamlı bir organizasyon gerçekleşti. Huzurevi sakinlerini tesislerinde ağırlayan Eyüpspor, bir de iftar yemeği programı düzenledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eyüpspor'dan anlamlı ev sahipliği: Arda Turan ile tesisleri gezdiler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 21:01
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 21:04

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, '18-24 Mart Yaşlılar Haftası' kapsamında özel misafirlerini ağırladı. ikas Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve teknik direktör Arda Turan eşliğinde tesislerin gezildiği etkinlik, sohbet eşliğindeki iftarla son buldu.

Resim

İKAS EYÜPSPOR'DAN SOSYAL SORUMLULUK MESAJI

ikas Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, anlamlı etkinliğe ilişkin, "Yaşlılarımız, toplumsal hafızamızın taşıyıcısı ve kültürel mirasımızın en kıymetli emanetçileridir. Onlara hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek hepimizin görevidir. Bu özel haftada, huzurevlerinde yaşamlarını sürdüren büyüklerimizi tesislerimizde ağırlamak, onlarla bir araya gelmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Asırlık bir kulüp olarak sporun birleştirici gücüyle, kuşaklar arası bağları kuvvetlendirmeye ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Resim

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1903053353564754399

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN EYÜPSPOR'DA KAÇ MAÇA ÇIKTI?
İstanbul ekibiyle 75 mücadelede yer alan Arda Turan, maç başına 1.87 puan ortalaması tutturdu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximin krizi! Jose Mourinho ile ters düştüler
Fenerbahçe'den Anderson Talisca kararı! Bekleneni verememişti
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#eyüpsor
#eyüpspor
#arda turan
#yaşlılar haftası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.