Eyüpspor'dan anlamlı ev sahipliği: Arda Turan ile tesisleri gezdiler

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, '18-24 Mart Yaşlılar Haftası' kapsamında özel misafirlerini ağırladı. ikas Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve teknik direktör Arda Turan eşliğinde tesislerin gezildiği etkinlik, sohbet eşliğindeki iftarla son buldu.

İKAS EYÜPSPOR'DAN SOSYAL SORUMLULUK MESAJI

ikas Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, anlamlı etkinliğe ilişkin, "Yaşlılarımız, toplumsal hafızamızın taşıyıcısı ve kültürel mirasımızın en kıymetli emanetçileridir. Onlara hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek hepimizin görevidir. Bu özel haftada, huzurevlerinde yaşamlarını sürdüren büyüklerimizi tesislerimizde ağırlamak, onlarla bir araya gelmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Asırlık bir kulüp olarak sporun birleştirici gücüyle, kuşaklar arası bağları kuvvetlendirmeye ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1903053353564754399