Fenerbahçe'den Anderson Talisca kararı! Bekleneni verememişti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderson Talisca'yı özel hazırlıyor. Ara transferde Fenerbahçe'ye katıldığından bu yana bekleneni veremeyen Anderson Talisca, Jose Mourinho tarafından Bodrum FK maçında kilidi açacak isim olarak görülüyor.

Fenerbahçe'de milli ara sonrası için Anderson Talisca planı devreye girdi. Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana doğru ritmi yakalayamayan Anderson Talisca, Jose Mourinho'nun talimatıyla özel çalışmalara başladı. Brezilyalı yıldızın, Bodrum FK maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN ANDERSON TALISCA KARARI

Fenerbahçe formasıyla hala Trendyol Süper Lig temposuna ayak uyduramamış bir görüntü çizen Anderson Talisca için Portekizli hocadan kritik bir yaptırım geldi. Artık net olarak Talisca'dan katkı almak isteyen Mourinho, golcü oyuncunun milli arada form kazanmasını istedi ve Bodrum FK maçı için ilk 11 garantisi verdi! Jose Mourinho, ligin bundan sonraki sürecinde Brezilyalı hücumcudan skor katkıları alarak ilerlemek istiyor.

ANDERSON TALISCA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Talisca, 4 gollük katkı sağladı.