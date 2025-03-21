Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximin krizi! Jose Mourinho ile ters düştüler

Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximin belirsizliği devam ediyor. Disiplinsiz davranışlarda bulunan ve Portekizli hocayla tartışma yaşayan Allan Saint-Maximin, an itibarıyla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından ikinci plana itilmiş durumda.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Allan Saint-Maximin konusundaki tavrı çok net. Yıldızları barışmayan ikili, sosyal medya üzerinden atışmış ve Mourinho için Maximin ismi yok hükmünde sayılmıştı.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN ALLAN SAINT-MAXIMIN İÇİN NET TAVIR

Disiplinsiz davranışları nedeniyle maçlarda kadroya giremeyen Maximin, sosyal medya hesaplarından teknik heyet aleyhinde paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak Jose Mourinho ile kilo tartışması yaşayan Fransız futbolcu, detaylı raporlarını takipçileriyle paylaştı. Jose Mourinho da bu davranışlar üzerine, “Maximin’in iyi bir şair olduğunu bilmiyordum. Kendisi ilk önce fazla kilolarından kurtulmalı.” şeklinde açıklama yaptı. Bazı antrenmanlara çıkmayan Fransız futbolcunun, sürekli sorunlu davranışlar sergilemesi Fenerbahçe’deki geleceğine ilişkin büyük soru işaretleri oluşturuyor. Esasen ise 28 yaşındaki hücumcunun bu tavrını sürdürmesi halinde, kesinlikle forma şansı bulamayacağı belirtiliyor.

8 MİLYON EURO ÖDENDİ

Maximin, sezon başında 8 milyon Euro karşılığında Al-Ahli’den kiralanmıştı. Sarı lacivertli formayla 26 maçta görev yapan Fransız oyuncu, şu ana kadar 3 gol ile 4 asistlik performans sergilemişti.