Fabregas Napoli'yi yıktı! Serie A'da yeni lider Inter oldu

İtalya Serie A'da Napoli sürpriz bir mağlubiyet aldı. Cesc Fabregas'ın Como'suna karşı sahaya lider çıkan Napoli, maç sonunda tahtından oldu.

Serie A 26. hafta mücadelesinde Napoli, Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como'ya konuk oldu.

NAPOLI ŞAŞIRTTI

İtalya'da bir mucizeyi daha gerçekleştirmek için şampiyonluğu kovalayan Napoli, Como karşısında sürpriz bir yenilgi aldı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı! Antonio Conte'nin öğrencileri, tam 4 maçtır galip gelemiyorlar. Yeni lider 57 puanlı Inter olurken, Napoli ise 56 puanla artık ikinci sırada yer alıyor.

CESC FABREGAS ÇELME TAKTI

Napoli'yi ağırlayan Como, 7. dakikada Amir Rrahmani'nin (Kendi kalesine) ve 77. dakikada Assane Diao'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk takımın golü ise 17. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi. Geçen hafta Fiorentina deplasmanında 2-0 kazanan İspanyol çalıştırıcı Cesc Fabregas yönetimindeki Como, üst üste ikinci galibiyetini alarak düşme hattından uzaklaştı. Puanını 28 yapan Como, an itibarıyla 13. sıraya yerleşti.