Hakan Çalhanoğlu sahnede! Inter galip geldi

İstanbul
Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Genoa karşılaştı. Inter sahadan galibiyetle ayrılarak zirve ısrarını sürdürdü.
Hakan Çalhanoğlu'nun asist yaptığı maçta Inter 1-0'lık skorla Genoa'yı mağlup etti.
Serie A'da zorlu mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 65. dakikada Asllani'nin yerine oyuna girdi. 78. dakikada kazanılan kornerde orta açan Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez'e gol attırdı. Inter bu asist aracılığıyla maçı kazanırken, puanını da 57 yaptı. Milano temsilcisi an itibarıyla maç fazlasıyla lider durumda.
https://x.com/ssporttr/status/1893412708822696100