Hakan Çalhanoğlu sahnede! Inter galip geldi

Hakan Çalhanoğlu'nun asist yaptığı maçta Inter 1-0'lık skorla Genoa'yı mağlup etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU ETKİSİ

Serie A'da zorlu mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 65. dakikada Asllani'nin yerine oyuna girdi. 78. dakikada kazanılan kornerde orta açan Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez'e gol attırdı. Inter bu asist aracılığıyla maçı kazanırken, puanını da 57 yaptı. Milano temsilcisi an itibarıyla maç fazlasıyla lider durumda.

https://x.com/ssporttr/status/1893412708822696100