Millilerimiz şov yaptı Benfica kazandı!

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun skor katkıları yaptığı maçta, Benfica Boavista'yı 3-0 ile geçti. Bu galibiyet, 3 puan haricinde Benfica'ya maç fazlasıyla liderliği de getirdi.

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Benfica ile Boavista karşılaştı. Ev sahibi Benfica, rotasyona gitmesine rağmen 3-0 kazandı.

MİLLİLERİMİZ ETKİLİ OLDU

Goller; 28. dakikada Belotti, 70. dakikada Pavlidis ve 77. dakikada penaltıdan olmak üzere Orkun Kökçü'den geldi. Ayrıca 68. dakikada Amdouni'nin yerine oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis'in attığı golde asist yaptı.

https://x.com/trtspor/status/1893384808249634883

MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİK

Bu galibiyetle puanını 53 yapan Benfica, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sıradaki Sporting Lizbon'un ise 52 puanı var ve bir maçı eksik durumda.

https://x.com/trtspor/status/1893385888651960755