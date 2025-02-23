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Editor
 | Burak Ayaydın

Millilerimiz şov yaptı Benfica kazandı!

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun skor katkıları yaptığı maçta, Benfica Boavista'yı 3-0 ile geçti. Bu galibiyet, 3 puan haricinde Benfica'ya maç fazlasıyla liderliği de getirdi.

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Millilerimiz şov yaptı Benfica kazandı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 10:24

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Benfica ile Boavista karşılaştı. Ev sahibi Benfica, rotasyona gitmesine rağmen 3-0 kazandı.

MİLLİLERİMİZ ETKİLİ OLDU

Goller; 28. dakikada Belotti, 70. dakikada Pavlidis ve 77. dakikada penaltıdan olmak üzere Orkun Kökçü'den geldi. Ayrıca 68. dakikada Amdouni'nin yerine oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis'in attığı golde asist yaptı.

https://x.com/trtspor/status/1893384808249634883

MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİK

Bu galibiyetle puanını 53 yapan Benfica, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sıradaki Sporting Lizbon'un ise 52 puanı var ve bir maçı eksik durumda.

https://x.com/trtspor/status/1893385888651960755

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM AKTÜRKOĞLU NE KADAR BEDELLE BENFICA YOLUNU TUTMUŞTU?
Yetenekli hücumcu, 12 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmuştu.

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ETİKETLER
#kerem aktürkoğlu
#benfica
#orkun kökçü
#Portekiz Ligi
#Spor
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