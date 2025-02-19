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 | Sule Altinel

Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan 4 takım belli oldu! Geceye milli futbolcular damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ikinci aşaması devam ederken son 16’ya kalan 4 takım belli oldu. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica'ya tur atlattı. Aktürkoğlu, Monaco karşısında "perdeyi açan" golü atarken Kökçü ise "10 numara" dokunuşla karşılaşmanın 3-3'lük skorunu belirledi. İşte karşılaşmalarda yaşananlar...

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Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan 4 takım belli oldu! Geceye milli futbolcular damga vurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 02:54
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 02:54

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda play-off turunun ikinci ayak maçları bugün başladı.

Günün 20.45 seansında Milan, ilk maçı 1-0 kaybettiği Feyenoord ile San Siro’da karşılaştı. Milano ekibi, mücadelenin 37. saniyesinde Santiago Gimenez’in golüyle öne geçti. İlk yarısı 1-0’lık skorla geçilen karşılaşmanın 51. dakikasında Theo Hernandez, ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, Milan yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynadı. Hollanda ekibi 73. dakikada oyuna sonradan giren Julian Carranza’nın golüyle eşitliği sağladı. Kalan bölümde başka gol olmazken Feyenoord tur atlayan taraf oldu.

KEREM VE ORKUN TAKIMINA TUR ATLATTI

Fransız ekibi Monaco’ya karşı 1-0’lık avantajla çıkan Benfica, milli futbolcu Kerem Aktüroğlu’nun 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Monaco 10 dakika sonra Minamino ile karşılık verirken, 51’de Ben Seghir sahneye çıktı. Portekiz ekibi Pavlidis ile bir gol daha bularak son dakikalara umutlu girdi. Konuk takımda George Ilenikhena 81. dakikada fileleri havalandırdı ve toplam skorda yeniden eşitliği sağladı. Mücadeleye 11’de başlayan Orkun Kökçü, Fernandez’in ortasını iyi takip ederek topu ağlara gönderdi ve mücadelede skoru 3-3’e getirdi. İsveçli hakem Glenn Nyberg’in son düdüğüyle Benfica adını son 16 turuna yazdırdı.

SON ŞAMPİYONDAN ERKEN VEDA

Avrupa Ligi’nin son şampiyonu ve bu sezon lig aşamasını 9. sırada bitiren Atalanta, turnuvaya veda etti. Belçika ekibi Club Brugge’ü ağırlayan mavi-siyahlılar, ilk yarıda kalesinde 3 gol gördü. İkinci yarıya Ademola Lookman’ın golüyle başlayan Atalanta, 2. yarıyı tamamen üstün oynadı ve birçok net pozisyondan yararlanamadı. 61’de Lookman penaltı atışından yararlanamazken, 87. dakikada Rafael Toloi rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Club Brugge, sahadan 3-1 galip ayrılarak toplamda 5-2’lik skorla tur atladı.

BAYERN SON ANDA BİLETİ KAPTI

Bu turun ilk maçında Celtic’i 2-1 yenen Bayern Münih, sahasında 63. dakikada Kühn’ün golüyle geriye düştü. Kalan bölümde etkili oyun kuran Alman temsilcisi, 90+4. dakikada golü buldu. Kaleci Kasper Schmeichel’dan seken topu takip ederek golünü atan Alphonso Davies, takımını son 16’ya taşıdı.Son 16 turunun kura çekimi 21 Şubat Cuma günü İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak.Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:Milan - Feyenoord: 1-1Bayern Münih - Celtic: 1-1Atalanta - Club Brugge: 1-3Benfica - Monaco: 3-3

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