Farioli tarih yazıyor! Ajax şampiyonluğa koşuyor

Hollanda Eredivisie Ligi'nin 27. haftasında futbolseverler De Topper derbisinde Ajax ile PSV'nin mücadelesine tanıklık etti. Lider Ajax, en yakın rakibi PSV'ye konuk olduğu kritik maçta kazanarak zirvede fark yarattı.

AJAX FARKINI KOYDU

Philips Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ajax, 35. dakikada Davy Klaassen'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise 67. dakikada Bertrand Traore sahneye göre farkı ikiye yükseltti.

LİDERLİK YARIŞINDA BÜYÜK AVANTAJ

Bu önemli galibiyetle Ajax, puanını 67'ye yükselterek yakın takipçisi PSV ile aradaki farkı 9 puana çıkardı. PSV ise 58 puanda kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı.