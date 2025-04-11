Fatih Karagümrük transfer yasağı sonrası açıklama yaptı!

Fatih Karagümrük, FIFA tarafından bilgilendirilen transfer yasağıyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini duyurdu. Kulüp gerekli işlemlerini tamamladığı takdirde transfer yasağının kaldırılması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig takımı Fatih Karagümrük, FIFA'nın transfer yasağı sonrası bir açıklama yayınladı.

Yasal sürecin devam ettiğini belirten İstanbul ekibi yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tarafımıza FIFA’dan gelen transfer yasağı ile ilgili yasal süreç devam etmekte olup, kulübümüz gerekli işlemleri tamamladıktan sonra transferin önündeki engel kalkacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

PUAN DURUMU

Fatih Karagümrük bu sezon 17 galibiyet 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile aldığı 59 puanla, Trendyol 1. Lig'de ikinci sırada yer alıyor. Sezonu bu sırada bitirmeyi başarırsa gelecek sezon adını Süper Lig'e yazdırıcak.