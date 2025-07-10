Fatih Tekke bir yıldızın daha peşinde! Transfer için harekete geçtiler

Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin istediği kanat forvet için harekete geçti. Trabzonspor, kadrosuna dördüncü Ukraynalı futbolcuyu katmakya hazırlıyor.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Wagner Pina ve Paul Onuachu ile anlaşayan Trabzonspor, yeni bir ismin peşinde...

Kadrosunda üç Ukraynalı bulunan Trabzonspor, 4. Ukraynalı futbolcuyu da kadrosuna katmak istiyor. Bordo-mavililer, Girona forması giyen Viktor Tsygankov ile ilgileniyor...

FATİH TEKKE'NİN İSTEDİĞİ İSİM...

Trabzonspor, 27 yaşındaki sağ kanat için teklif yapmaya hazırlanırken Tsygankov'un Fatih Tekke'nin istediği kanat forvet tanımına uyduğu belirtildi. Bordo-mavililerin transferde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı dile getiriliyor.

KADRODAKİ UKRAYNALI İSİMLER DEVREDE

Oyuncunun ikna edilmesi için takımdaki vatandaşlarının da devreye sokulabileceği belirtildi. Karadeniz ekibinde şu an Batagov, Sikan ve Zubkov olmak üzere üç Ukraynalı var.