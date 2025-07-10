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 | Murat Makas

Fenerbahçe'den 50 milyon Euro'luk dünya yıldızı hamlesi! Jose Mourinho çok istiyor

Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Transferde dünyaca ünlü isimler listeye alınıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği 50 milyon Euro olduğu belirtilen Marcus Rashford hamle yapılıyor.

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Fenerbahçe'den 50 milyon Euro'luk dünya yıldızı hamlesi! Jose Mourinho çok istiyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 09:24

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde dünyaca ünlü isimleri listeye alıyor. Forvete Jhon Duran’ı eden sarı-lacivertliler hücum hattına yapacağı takviyeler için görüşmelerini yoğunlaştırdı. Teknik direktör , ülkesinde yapılacak yurt dışı kampı öncesi yeni transferleri kadroda görmeyi istiyor.

RASHFORD OLUMLU

Bu doğrultuda Fenerbahçe, sol kanat transferi için geçtiğimiz sezonu 'da geçiren Marcus Rashford için harekete geçti.

Fenerbahçe'den 50 milyon Euro'luk dünya yıldızı hamlesi! Jose Mourinho çok istiyor

Manchester United'ın planlamasında yer almayan yıldız futbolcu için ilk adım teknik direktör Jose Mourinho tarafından atıldı. Portekizli hocanın, İngiliz ekibini çalıştırdığı dönemde A takıma çıkardığı Rashford'la görüşerek Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

Mourinho'yu 'baba' figürü olarak gören oyuncunun yeşil ışık yakmasının ardından sarı-lacivertliler, transfer için resmen düğmeye bastı.

Futbol direktörü Devin Özek'in hafta sonu İngiltere'ye giderek hem oyuncu tarafıyla hem de ekibiyle görüşeceği öğrenildi. Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istiyor.

Fenerbahçe'den 50 milyon Euro'luk dünya yıldızı hamlesi! Jose Mourinho çok istiyor

Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Rashford, 17 maça çıktı ve 940 dakika süre aldı.

4 GOL 6 ASİSTLİK PERFORMANS

Yıldız futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 4 gol atarken, 6 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

Marcus Rashford'a en çok ne kadar değer verildi?
85 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ Bir dönem Manchester United'da 85 milyon Euro piyasa değerine ulaşan İngiliz oyuncu, sol kanadın yanı sıra; sağ kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.
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ETİKETLER
#transfer
#premier lig
#jose mourinho
#aston villa
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#Marcus Rashford
#Spor
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