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 | Murat Makas

Fatih Tekke ısrarla istiyor! Trabzonspor yıldız isim için kararını verdi

Trabzonspor, orta saha ve kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ısrarla istediği oyuncu için son teklif yapılacak. İşte transfer haberinden detaylar...

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Fatih Tekke ısrarla istiyor! Trabzonspor yıldız isim için kararını verdi
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 10:02

Gelecek sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren , ’nin isteği doğrultusunda orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmak istiyor. Transferde Avrupa piyasasında dikkat çeken isimlere yönelen bordo-mavili ekipte Jeremie Boga öne çıkıyor.

MALİ SINIRLARIN ÜSTÜNDE

Ancak 28 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli ve maaş talebi, bordo-mavililerin mali sınırlarının üzerinde. Yönetim, şartların oluşması halinde bu transferi gerçekleştirmeyi planlarken, teknik ekibin bu profile özel önem verdiği öğrenildi.

Fatih Tekke ısrarla istiyor! Trabzonspor yıldız isim için kararını verdi

FATİH TEKKE ISRARLA İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla kadroda görmek istediği Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusuyla ilgili sürecin biraz daha uzayabileceği, gerekirse sezonunun son gününe kadar girişimlerin devam edeceği gelen haberler arasında.

NICE’YE SON TEKLİF YAPILACAK

Trabzonspor, 15 milyon Euro talep eden Fransız kulübü 'e satın alma opsiyonlu olmak üzere son bir teklif yapacak. Bu öneride kulübün transfer limitlerini zorlaması bekleniyor.

Fatih Tekke ısrarla istiyor! Trabzonspor yıldız isim için kararını verdi

DROGBA ÇOK BEĞENİYOR

İngiltere'de Chelsea altyapısından yetişen Jeremie Boga, ülkesi 'nde çok beğeniliyor. Fildişi Sahili ve Chelsea'nin efsane isimlerinden Didier Drogba da Boga'yı yakından tanıyor. Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da oynayan Drogba, 28 yaşındaki kanat oyuncusundan övgüyle söz ediyor.

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ETİKETLER
#transfer
#trabzonspor
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#fatih tekke
#fildişi sahili
#Jeremie Boga
#Spor
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