Fatih Tekke ısrarla istiyor! Trabzonspor yıldız isim için kararını verdi

Trabzonspor, orta saha ve kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ısrarla istediği oyuncu için son teklif yapılacak. İşte transfer haberinden detaylar...

Gelecek sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, Fatih Tekke’nin isteği doğrultusunda orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmak istiyor. Transferde Avrupa piyasasında dikkat çeken isimlere yönelen bordo-mavili ekipte Jeremie Boga öne çıkıyor.



MALİ SINIRLARIN ÜSTÜNDE

Ancak 28 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli ve maaş talebi, bordo-mavililerin mali sınırlarının üzerinde. Yönetim, şartların oluşması halinde bu transferi gerçekleştirmeyi planlarken, teknik ekibin bu profile özel önem verdiği öğrenildi.

FATİH TEKKE ISRARLA İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla kadroda görmek istediği Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusuyla ilgili sürecin biraz daha uzayabileceği, gerekirse transfer sezonunun son gününe kadar girişimlerin devam edeceği gelen haberler arasında.



NICE’YE SON TEKLİF YAPILACAK

Trabzonspor, 15 milyon Euro talep eden Fransız kulübü Nice'e satın alma opsiyonlu olmak üzere son bir teklif yapacak. Bu öneride kulübün transfer limitlerini zorlaması bekleniyor.

DROGBA ÇOK BEĞENİYOR

İngiltere'de Chelsea altyapısından yetişen Jeremie Boga, ülkesi Fildişi Sahili'nde çok beğeniliyor. Fildişi Sahili ve Chelsea'nin efsane isimlerinden Didier Drogba da Boga'yı yakından tanıyor. Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da oynayan Drogba, 28 yaşındaki kanat oyuncusundan övgüyle söz ediyor.

