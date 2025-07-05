Trabzonspor Boga transferini bitiriyor! Fransız basını duyurdu

Trabzonspor kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Fransız basını bordo-mavililerin Ligue 1 ekibi Nice’in 28 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızı Jeremie Boga’yı kadrosuna katmak üzere olduğunu aktardı.

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor Ligue 1 ekibi Nice'in Fildişi Sahilli yıldızı Jeremie Boga'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Fransız basını Karadeniz devinin 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Nice'in kapısını çaldığını yazdı.

Fransız kulübüne 3 milyon euro kiralama bedeli + 7.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu önerdiği haberde paylaşıldı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Fransa'da yaptığı temasların ardından anlaşmanın son aşamaya geldiği bildirildi.

ERTUĞRUL DOĞAN: 15 MİLYON EURO FAZLA

Ertuğrul Doğan, Nice'in istediği 15 milyon euro'luk bonservis bedelini yüksek bulduklarını belirtmiş, rakamın makul seviyelere çekilmesi gerektiğini dile getirmişti. Fatih Tekke'nin Boga transferinde ısrarcı olduğu biliniyor. Tecrübeli oyuncunun hız, teknik kapasite ve skorer özellikleriyle bordo-mavililerin sol kanadına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Fransa kaynaklı spor siteleri, Boga transferinde artık formalitelerin kaldığını ve Trabzonspor'un bu önemli takviyeyi kısa sürede açıklayacağını yazdı. Taraftarlar da heyecanla resmi açıklamayı bekliyor.



17.5 MİLYON EURO'YA GELDİ

Boga, güçlü fiziği, patlayıcı sürati ve bire birdeki üstün yetenekleriyle dikkat çekiyor. Nice ile 2027'ye kadar sözleşmesi var ve piyasa değeri 10 milyon euro. Başkan Ertuğrul Doğan, Boga için teklif sunduklarını bizzat açıklamıştı. Geçen sezon Nice formasıyla 24 maça çıkan 1.72 boyundaki yıldız, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. 10 numara ve forvet arkası olarak da oynayabiliyor. Nice kulübüne 2023'te 17.5 milyon euro'ya gelen Boga, beklenen patlamayı yapamadı.

