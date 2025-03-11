Fatih Tekke imzayı attı! Sözleşme süresi belli oldu

Trabzonspor'da yeni teknik direktör Fatih Tekke için imza töreni düzenlendi. İmza törenine bordo-mavili takımdaki teknik direktörlük görevinden ayrılan Şenol Güneş de katıldı.

Fatih Tekke imza töreninde şöyle konuştu:

"Yuvaya geldik çok şükür. Büyüğüm ve hocam, Şenol hocamın başımızda olması çok önemli. Zor bir durum gibi gözüküyor. Kolay şeyler değil açıkçası. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Yuvada olmanın duygusunu yaşayamıyorum şu anda. 1 dakika kaybetmek istemiyorum. Yolumuz uzun, hedef olan maçlar var. Düzeltmeye çalışacağımız şeyler var. Hayırlı olsun.

"BİRİNCİ HEDEFİMİZ KUPA"

Ligin durumu ortada zaten. Trabzonspor'umuzun Avrupa hedefi var bu da kupadan geçiyor. Gerçekçi olmak lazım, kupa birinci hedef olarak gözüküyor. Trabzonspor şu an maalesef istediğimiz durumda değil. Önce normalleşmemiz lazım, sonrasında da kupa. Bu sene yakalayacağımız hedef o gözüküyor.

"OYUNCULARLA BULUŞMAK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Bazen bir dokunuş olumlu olumsuz birçok şeyi değiştirebilir. Benim avantajım şu abim ve hocam, evimdeyim, yuvamdayım. Daha ne olacak? Bu bence önemli tarafı. Asla duymak istediğiniz şeyleri benden duymayacaksınız, gerçekçi olacak. Yenilirsek ben ve teknik ekibim yenilecek, kazanırsak hep beraber kazanacağız. Oyuncularımla buluşmak için heyecanım çok.

"CESUR FUTBOL OYNATACAĞIM"

Sakatlıklar ve şanssızlıklar çok fazla oldu. Değerlendirme yaparken takım içerisindeki problemleri görmek lazım, hocamdan bu konuda çok yardım alacağım. Bu insanların, taraftarların kalbini kırmaktansa buraya gelmek istemem. Ben spontane oynamaktan hoşlanan bir teknik direktör değilim. Cesur futbol oynamaya çalışan bir takım."

SÖZLEŞME KAÇ YILLIK?

Sözleşme süresiyle ilgili soruyu Fatih Tekke "Sözleşmeyle ilgili bir fikrim yok. Gel dediler geldim. İmzayı attık. Şu andaki sorunumuz belli. Talihsizlikler yaşadık. Trabzonspor'a gel denilince gel denilen insanlar. Yumruk olamadın mı hiçbir şey olmuyor. Bir olacaksın. Birbirimize kızalım hiç sorun değil, ama lütfen birbirimizi aşağıya çekmeyelim." cevabını verdi.

Tekke'nin Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖREVİ NE OLACAK?

Teknik direktörlük görevinden ayrılan Şenol Güneş, kulüpte şu anda üstleneceği göreve ilişkin açıklama yaptı. Güneş şöyle konuştu:

"Geldiğimde Trabzonspor'da teknik direktör olarak göreve başlamıştım. Yarın ne yapacağızın planlamasını yapmamız lazım. Teknik anlamda takım Fatih hocanındır. Her alanda yaza kadar nasıl bir kurumsal yapı oluştacağımızı planlamamız lazım. Sahada olmayacağım. Hoca yalnız hissederse, isteği olursa yanındayım. Herhangi bir ünvan beklemiyorum. Diğer konular benim için daha önemli. Dışarıdan transferler, oyuncular, tesisler... Bunlar daha büyük olarak görüyorum. Kayıp olarak gördüğümüz bir yılı toparlamak hocanın işi. Biz elimizden geleni yapacağız."