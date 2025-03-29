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 | Burak Ayaydın

Fatih Tekke ve Stanimir Stoilov'dan açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı. Karadeniz'deki zorlu mücadele berabere biterken, maç sonunda ise Fatih Tekke ve Stanimir Stoilov'dan önemli değerlendirmeler geldi.

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Fatih Tekke ve Stanimir Stoilov'dan açıklamalar!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 19:17

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda performansları değerlendiren Fatih Tekke ve Stanimir Stoilov, iki ekip adına da zor bir mücadele olduğu konusunda hemfikir oldular.

FATİH TEKKE ELEŞTİRİLERİ ÜSTLENDİ

"Alınan 1 puan gayet iyi ama Trabzonspor için değil. 15 gün, 10 antrenman. Bu çocukların isteği, yapmak istediklerimiz... Attığımız gol, yapmak istediklerimizin karşılığı! Yediğimiz gol ise bireysel hatalar. Zor maçtı. Takımın fiziksel durumu, istediğimiz baskı oyunu için tartışılır. Özellikle moral motivasyon ambiyanstan kaynaklı da düştü, dağıldığımız anlar var. İkinci yarı bildiğimiz ama şu an söylemek istemediğim sebeplerden dolayı düştü. Her şeye rağmen, biraz daha cesur olmamız lazım. Oyuncularımı alkışlıyorum. 20 yıl sonra döndüm, farklı bir şey bekliyordum ama olumsuz anlar da yaşadım. Ben burayı biliyorum, burası benim şehrim. Onlar istediğini yapabilirler. Bütün eleştirileri bana yapsınlar. Futbol oynamak istiyorsak, biraz bekleyeceğiz. Üstüne koyacağız."

Fatih Tekke: "Nedenini bildiğimiz ama şu an açıklamadığımız sebeplerden dolayı..."

STANIMIR STOILOV'DAN ÖZ GÜVEN VURGUSU

"Trabzonspor ile zor bir maç olacağını söylemiştim ve öyle oldu. Takımda bazı değişiklikler vardı. Yeni yıldan önce ve sonra önemli sakatlıklar yaşadık. Kendi coşkulu oyunumuza kavuşmak için iyi bir yoldayız, buna çok yakınız. Önemli pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Şu anda öz güven eksikliği yaşıyoruz ama bunu kazanacağız. Trabzonspor deplasmanında 1 puan da önemli ama esas kritik olan kendi istediğimiz futbolu oynamak."

Stanimir Stoilov: "Öz güven eksikliği yaşıyoruz"

Sıkça Sorulan Sorular

GÖZTEPE SÜPER LİG'DE KAÇ MAÇTIR KAZANAMIYOR?
İzmir ekibi, 8 maçtır galip gelemiyor.
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#fatih tekke
#Stanimir Stoilov
#Spor
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