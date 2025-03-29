Sivas'ta 6 gollü maç: Ev sahibi fark attı!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Ev sahibi Net Global Sivasspor, küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor karşısında farklı bir galibiyet aldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan Net Global Sivasspor, karşılaşmayı 5-1 kazandı. Bu galibiyetle birlikte puanını 30 yapan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, küme hattından uzaklaşma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

https://x.com/Sivasspor/status/1905959959289852319

SİVASSPOR'DA REY MANAJ FARKI

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 13 ile 17. dakikalarda Rey Manaj, 48. dakikada Garry Rodrigues, 68. dakikada Bekir Böke ve 76. dakikada Efkan Bekiroğlu attı. Adana Demirspor'un tek skoru ise 35. dakikada Salih Kavrazlı'nın frikiğinden geldi.

https://x.com/Sivasspor/status/1905979478255243384