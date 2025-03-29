Trabzonspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Göztepe'yi ağırlıyor. Yeni hocası Fatih Tekke ile 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son veren bordo mavililer, kendi sahasında da kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor. 35 puanı olan Trabzonspor; galip gelerek yeni hocası Fatih Tekke ile seri başlatmak isterken, Fırtına'nın rakibi 37 puanlı Göztepe ise kötü gidişata dur demek istiyor. Hedeflerden hareketle zorlu geçmesi beklenen mücadelenin hakemi, Ali Şansalan oldu.

TRABZONSPOR VE GÖZTEPE'DE İLK 11'LER

https://x.com/Trabzonspor/status/1905953109790093735

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Serdar, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Ozan, Visca, Enis.

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Doğan, Ahmed, Juan, Romulo.

https://x.com/Goztepe/status/1905953165075152909

https://x.com/Trabzonspor/status/1905968327274479727

CANLI ANLATIM

https://x.com/Goztepe/status/1905968346023039276

1' maç başladı.

5' dengeli bir oyun var.

GOL! 31' Romulo penaltıdan attığı golle Göztepe'yi öne geçirdi: 0-1

https://x.com/Goztepe/status/1905976029023211946

GOL! 32' Trabzonspor'da Zubkov attığı golle skora eşitlik getirdi: 1-1.

https://x.com/Trabzonspor/status/1905976532968870389

45+ İlk yarının son dakikaları oynanıyor.

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ!

46' İkinci yarı başladı.

FIRTINA'NIN HEDEFİ GÖZ-GÖZ'ÜN ÖNÜNE GEÇMEK

Trabzonspor, sahasında karşılaşacağı Göztepe ile 30. kez rakip olacak. Bordo-mavililerin 13'e 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

30. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, ligde 29 kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 13, sarı-kırmızılılar 6 kez galip geldi. İkili arasındaki 10 maç ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibi 43 golüne karşılık kalesinde 25 gol gördü. Sezonun ilk devresinde İzmir'de oynanan mücadeleyi Göztepe 2-1 kazanmıştı.

GÖZTEPE GALİBİYET HASRETİ ÇEKİYOR

Ligde galip gelemediği son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Göztepe, deplasmandaki 13 müsabakada ise sadece 1 kez kazandı.

https://x.com/Trabzonspor/status/1905966461786493276

FATİH TEKKE GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıktı.