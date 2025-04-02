Fatih Tekke'den milli futbolcu transferi: Trabzonspor Fenerbahçeli yıldız için devrede!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, bonservisi Fenerbahçe'de olan Emre Mor için devreye girdi. Trabzonspor'un gelecek sezon planlamalarını yapan Fatih Tekke, Fenerbahçeli Emre Mor'un transferine onay verdi ve menajerler aracılığıyla süreç resmen başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke için yeni transfer hedefi Fenerbahçeli Emre Mor oldu. ikas Eyüpspor'da başarılı bir performans gösteren Emre Mor'un Trabzonspor'da faydalı olacağına inanan Fatih Tekke, Fenerbahçeli milli oyuncu için olumlu rapor verdi.

FATİH TEKKE'DEN TRABZONSPOR'A FENERBAHÇELİ EMRE MOR TRANSFERİ

Trabzonspor'da gelecek sezon için kritik planlamalar devam ederken, an itibarıyla Fenerbahçeli Emre Mor gündeme geldi! Fatih Tekke'nin onay vermesiyle birlikte resmi temasların başladığı süreçte, Fenerbahçe'nin transferde kolaylık sağlaması bekleniyor. Sarı lacivertli ekiple olan sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Emre Mor, halihazırda ikas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyiyor ve başarılı bir performans gösteriyor. Milli oyuncu için ivedi harekete geçen bordo mavili yönetim, 27 yaşındaki kanatla hızlıca anlaşmak ve gelecek yaz kampında oyuncuyu Trabzonspor'da görmek istiyor.

TRABZONSPOR'UN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ EMRE MOR'UN İKAS EYÜPSPOR PERFORMANSI

ikas Eyüpspor ile bu sezon 16 maça çıkan Emre Mor, 924 dakika sahada kalmış ve 2 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı. Arda Turan'ın hamle oyuncusu olarak da tercih ettiği milli futbolcu, Fatih Tekke için hücum aksiyonlarında başrolde yer alacak.