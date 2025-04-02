Jose Mourinho Okan Buruk'un şifresini çözdü: Fenerbahçe Galatasaray'a karşı net bir galibiyet almaya hazırlanıyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un stratejisini çözdü. Galatasaray'ın son dönemde yüksek tempo oynayamadığını fark eden Jose Mourinho, Okan Buruk'un tüm planını bozacak kritik hamle için hazırlanıyor ve Fenerbahçe adına derbinin beklenenden rahat geçmesini hedefliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'a üstünlük kurmaya hazırlanıyor. Derbinin kilidini Okan Buruk'un sistemini iptal ederek açacak olan Jose Mourinho, Galatasaray'ın Victor Osimhen hamlesini pasivize etmek ve Fenerbahçe için rahat bir galibiyet almak istiyor.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNİN OKAN BURUK GALATASARAY'I KARŞISINDAKİ VICTOR OSIMHEN KRİTİĞİ

Galatasaray'ın önemli maçlarda yüksek tempo yapamaması ve oyunun kontrolünü kaybetmesi gibi süreçleri detaylıca analiz eden Jose Mourinho, derbi öncesi yapılan takım toplantısında özellikle bu duruma dikkat çekti. Ayrıca Fenerbahçeli oyunculara teknik kapasitelerinin daha yüksek olduğunu belirten Portekizli hoca, Victor Osimhen'in oyuna dahil olamaması durumunda ise bugün net bir zafer alacaklarından bahsetti! Galatasaray'ın dinamik bir oyunu olmadığına odaklanan Mourihno, Nijeryalı golcünün de etkili olmamasıyla derbiyi rahat kazanacaklarını anlattı.

FENERBAHÇE'DE MILAN SKRINIAR BAŞROLDE

Derbide özellikle Milan Skriniar'a güvenen Jose Mourinho, deneyimli savunmacıyla özel bir görüşme yaptı ve Victor Osimhen'in pasivize edilmesini istedi. Okan Buruk'un en zayıf yanının bu hamleyle ortaya çıkacağını düşünen Mourinho, Osimnhen'in oyuna dahil olmaması halinde Okan hocanın sisteminin tamamen iptal olacağını ve Fenerbahçe'nin derbiyi çok rahat kazanacağını düşünüyor.

VICTOR OSIMHEN'SİZ GALİBİYET GELMİYOR

Son dönemdeki derbilerde Fenerbahçe ile berabere kalan ve Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, iki maçta da Nijeryalı golcüden faydalanamadı ve bu durum da direkt olarak mücadelenin skorunu etkiledi.

YOUSSEF EN-NESYRI FAKTÖRÜ DEVREYE GİRECEK

Fenerbahçe'nin Victor Osimhen hamlesinin gölgesindeki gizli faktör ise En-Nesyri! Galatasaray'ın gol yollarındaki etkisizliğiyle birlikte oyunun kontrolünü eline almaya hazırlanan Jose Mourinho, Faslı golcünün rahat pozisyona gireceği bir oyun kurgusu tasarlıyor.