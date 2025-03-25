Fatih Tekke'den Ozan Tufan kararı! Trabzonspor'da kartlar yeniden dağıtılıyor

Fatih Tekke yeni göreve geldiği Trabzonspor'da kritik kararlar almaya devam ediyor. Trabzonspor'un kadrosunu şekillendiren Fatih Tekke, Ozan Tufan için farklı bir plan yapıyor. Son dönemde A Milli Takım'a da çağrılmayan Ozan Tufan'ı gündemine alan Tekke, istikrarsız oyuncuyla özel görüştü.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den sürpriz bir Ozan Tufan hamlesi geldi. Göreve yeni başladığı Trabzonspor'da önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Fatih Tekke, bundan sonraki süreçte Ozan Tufan'ın daha çok rol almasını ve oyunun önemli bir parçası olmasını istiyor.

FATİH TEKKE'DEN TRABZONSPOR İÇİN KRİTİK OZAN TUFAN HAMLESİ

Trabzonspor'u şampiyonluğa oynayacak seviyeye getirmek isteyen Fatih Tekke, ilk etapta eldeki malzemelerden en iyi yemeği ortaya çıkarmak istiyor. Hâl böyle olunca da uzun süredir potansiyelinin altında kalan isimlere yönelen Fatih Tekke, Ozan Tufan ile özel bir görüşme yaptı ve kariyerinin ilk yıllarındaki gibi orta sahaya hakim olmasını istedi! Bursaspor'da Şenol Güneş ile yıldızı parlayan ve etkili performansıyla Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, daha sonra ise inişli çıkışlı performanslar göstermiş ve A Milli Takım sürecinin de dışında bırakılmıştı. Yaşananlardan hareketle kritik süreci yavaş yavaş planlayan Fatih Tekke, oyuncusundan gerçek potansiyeline ulaşmasını ve başrolde yer almasını istedi.

OZAN TUFAN İÇİN YENİDEN A MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Ozan için farklı planları olan ve daha iyi bir performans hedefi ortaya koyan Fatih hoca, deneyimli oyuncuya A Milli Takım'dan da uzak kaldığını hatırlarttı ve kendini toparlaması halinde yolun yeniden Türkiye adına oynamaktan geçeceğini ifade etti.

OZAN TUFAN TEMPOYU İSTİKRARA DÖNÜŞTÜREMEDİ

Her sezon birkaç maçta üst düzey oynayan ama geriye kalan mücadelelerde sadece görev adamı rolüne bürünen Ozan Tufan, an itibarıyla kariyerinin başında vadettiklerinden çok uzak bir noktada.

TRABZONSPOR'DA OZAN TUFAN'IN PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 30 maça çıkan ve 1701 dakika sahada kalan Ozan, 4 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.