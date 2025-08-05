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 | Onur Kaya

Fatih Terim geri dönüyor! Bugün imzayı atacak

Haziran ayında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile yollarını ayıran Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim sahalara geri dönüyor. Deneyimli teknik adamın yeni durağı belli oluyor.

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Fatih Terim geri dönüyor! Bugün imzayı atacak
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 05:19
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 05:36

ve Türk futbolunun simge ismi Fatih Terim, kısa bir aranın ardından yeniden teknik direktörlük yapmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim geri dönüyor! Bugün imzayı atacak

YENİ DURAĞI BELLİ OLDU

Galatasaray'dan ayrılıktan sonra Yunanistan'da ve Suudi Arabistan'da Al-Shabab takımlarını çalıştıran , teknik direktörlüğe devam etme kararı aldı.

Fatih Terim geri dönüyor! Bugün imzayı atacak

71 yaşındaki çalıştırıcının yeni durağı yine olacak.

Fatih Terim geri dönüyor! Bugün imzayı atacak

BUGÜN GÖRÜŞMEYE GİDECEK

'nde bir takım çalıştıracak olan Terim, bugün görüşme için Dubai'ye gidecek.

Fatih Terim geri dönüyor! Bugün imzayı atacak

ANLAŞMA KESİN GİBİ

BAE'de hangi kulüple anlaşma yapacağı henüz netleşmese de Fatih Terim’in yeniden bir Orta Doğu kulübünde görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fatih Terim geri dönüyor! Bugün imzayı atacak

İLK BAE MACERASI

“İmparator” lakaplı tecrübeli hoca, kariyerinde ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri liginde görev yapmış olacak.

Fatih Terim geri dönüyor! Bugün imzayı atacak
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ETİKETLER
#galatasaray
#fatih terim
#panathinaikos
#orta doğu
#teknik direktör
#al shabab
#birleşik arap emirlikleri
#Spor
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