Fatih Terim geri dönüyor! Bugün imzayı atacak

Galatasaray ve Türk futbolunun simge ismi Fatih Terim, kısa bir aranın ardından yeniden teknik direktörlük yapmaya hazırlanıyor.

YENİ DURAĞI BELLİ OLDU

Galatasaray'dan ayrılıktan sonra Yunanistan'da Panathinaikos ve Suudi Arabistan'da Al-Shabab takımlarını çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlüğe devam etme kararı aldı.

71 yaşındaki çalıştırıcının yeni durağı yine Orta Doğu olacak.

BUGÜN GÖRÜŞMEYE GİDECEK

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım çalıştıracak olan Terim, bugün görüşme için Dubai'ye gidecek.

ANLAŞMA KESİN GİBİ

BAE'de hangi kulüple anlaşma yapacağı henüz netleşmese de Fatih Terim’in yeniden bir Orta Doğu kulübünde görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.

İLK BAE MACERASI

“İmparator” lakaplı tecrübeli hoca, kariyerinde ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri liginde görev yapmış olacak.