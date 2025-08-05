Fatih Terim geri dönüyor! Bugün imzayı atacak

İstanbul
Galatasaray ve Türk futbolunun simge ismi Fatih Terim, kısa bir aranın ardından yeniden teknik direktörlük yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'dan ayrılıktan sonra Yunanistan'da Panathinaikos ve Suudi Arabistan'da Al-Shabab takımlarını çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlüğe devam etme kararı aldı.
71 yaşındaki çalıştırıcının yeni durağı yine Orta Doğu olacak.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım çalıştıracak olan Terim, bugün görüşme için Dubai'ye gidecek.
BAE'de hangi kulüple anlaşma yapacağı henüz netleşmese de Fatih Terim’in yeniden bir Orta Doğu kulübünde görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.
“İmparator” lakaplı tecrübeli hoca, kariyerinde ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri liginde görev yapmış olacak.