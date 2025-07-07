Fatih Terim'e türkülü veda:

Suudi Arabistan'da Fatih Terim ve Al Shabab birlikteliği sona ermişti. An itibarıyla ise Suudi ekibinden flaş bir veda paylaşımı geldi ve Fatih Terim için 'Halil İbrahim' türküsü ön plana çıkarıldı.

FATİH TERİM'E AL SHABAB'TAN VEDA MESAJI

"Birçok teknik direktör takımdan geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi. İmparator Fatih Terim'e güzel hatırlanacağı için teşekkürler."

https://x.com/AlShababSaudiFC/status/1942284735444611306

FATİH TERİM'İN AL SHABAB PERFORMANSI

Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim; 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.