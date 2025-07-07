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 | Burak Ayaydın

Fatih Terim'e türkülü veda: "Uslan be Halil İbrahim"

Fatih Terim için Al Shabab'tan veda paylaşımı geldi. Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Fatih Terim'i 'Halil İbrahim' türküsüyle uğurladı.

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Fatih Terim'e türkülü veda:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 22:24

'da ve birlikteliği sona ermişti. An itibarıyla ise Suudi ekibinden flaş bir paylaşımı geldi ve Fatih Terim için 'Halil İbrahim' türküsü ön plana çıkarıldı.

FATİH TERİM'E AL SHABAB'TAN VEDA MESAJI

"Birçok takımdan geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi. İmparator Fatih Terim'e güzel hatırlanacağı için teşekkürler."

https://x.com/AlShababSaudiFC/status/1942284735444611306

FATİH TERİM'İN AL SHABAB PERFORMANSI

Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim; 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.

Fatih Terim'e türkülü veda: "Uslan be Halil İbrahim"

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH TERİM'İN EKİBİ İÇİN SÜREÇ NASIL OLACAK?
Hamza Hamzaoğlu'nun, gelen tekliflere göre yeniden hocalığa dönebileceği düşünülüyor.
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ETİKETLER
#Futbol
#suudi arabistan
#fatih terim
#fatih terim
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#teknik direktör
#al shabab
#al shabab
#veda
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Spor
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