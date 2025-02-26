Fatih Terim için Suudi Arabistan'da bir ilk! 3 puanı aldı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Raed deplasmanından galibiyetle döndü. Al Shabab rakibini 2-1 ile geçerken Fatih Terim için de bir ilk yaşandı.

Fatih Terim yönetimindeki Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, deplasmanda Al Raed'i 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Suudi Arabistan Ligi'nin 22. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Raed'e konuk oldu.

Al Shabab, 29. dakikada Guanca ile öne geçti. Ev sahibi ekip, Abeid ile 70. dakikada skoru eşitledi. Al Shabab'ın ilk golünü atan Guanca, 88'de tekrar sahneye çıktı ve galibiyeti takımına getirdi. Böylece Al Shabab puanını 36 yaparken,. Al Raed ise 17 puanda kaldı. Bu zafer, Fatih Terim'in Suudi Arabistan'daki ilk deplasman galibiyeti oldu.