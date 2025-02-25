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 | Mutluhan Yildiz

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! Kariyerinin 925. golünü kaydetti

Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, Şubat ayında 40 yaşına adım attı. Kariyerinin 23. sezonunu geçiren yıldız oyuncu, attığı gol sayısını 925’e yükseltti.

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40 yaşındaki Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! Kariyerinin 925. golünü kaydetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 23:44

Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al Nassr ekibinde sürdüren Cristiano Ronaldo, yaşına rağmen gollerine hız kesmeden devam ediyor. Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran yıldız oyuncu, 12 Mart 2022'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geçerek 807 golle futbol tarihinin en skorer ismi olmuştu. Ronaldo, geçen üç yıl içinde bu rekorunu daha da ileri taşıdı.

Suudi Arabistan Pro Lig’in 22. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Wehda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Portekizli forvet, 48. dakikada attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Angelo’nun ortasına iyi yükselen Ronaldo, bu sezonki 25. golünü kaydetti. Karşılaşmanın son dakikalarında Sadio Mane’nin penaltıdan attığı golle skor 2-0’a geldi ve Al Nassr, teknik direktör Stefano Pioli yönetiminde 47 puana ulaştı.

925. GOLÜNE ULAŞTI!

Ligde iki maçlık gol hasretine son veren Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig’de forma giydiği 21 maçta 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, AFC Şampiyonlar Ligi’nde 6, Suudi Arabistan Süper Kupa’da ise 2 kez fileleri havalandırdı.

Portekizli süperstar, kariyerinde toplam 925 gole ulaşırken, Al Nassr formasıyla çıktığı 99 maçta 89 kez ağları sarstı. Ayrıca 140 golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Cristiano Ronaldo'nun oynadığı takımlarda kaydettiği goller şöyle:

  1. Sporting Lizbon: 5
  2. Manchester United: 145
  3. Real Madrid: 450
  4. Juventus: 101
  5. Al Nassr: 89
  6. Portekiz Milli Takımı: 135

Sıkça Sorulan Sorular

RONALDO HANGİ TAKIMDA FUTBOLA BAŞLADI?
Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol kariyerine Sporting CP (Sporting Lizbon) takımında başladı. 2002 yılında Sporting'in A takımına yükseldi ve burada sergilediği performansla dikkat çekti. Özellikle 2003 yılında Manchester United ile oynanan bir hazırlık maçındaki performansı, Sir Alex Ferguson'un ilgisini çekti ve aynı yıl Manchester United'a transfer oldu.

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