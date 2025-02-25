40 yaşındaki Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! Kariyerinin 925. golünü kaydetti

Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al Nassr ekibinde sürdüren Cristiano Ronaldo, yaşına rağmen gollerine hız kesmeden devam ediyor. Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran yıldız oyuncu, 12 Mart 2022'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geçerek 807 golle futbol tarihinin en skorer ismi olmuştu. Ronaldo, geçen üç yıl içinde bu rekorunu daha da ileri taşıdı.

Suudi Arabistan Pro Lig’in 22. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Wehda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Portekizli forvet, 48. dakikada attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Angelo’nun ortasına iyi yükselen Ronaldo, bu sezonki 25. golünü kaydetti. Karşılaşmanın son dakikalarında Sadio Mane’nin penaltıdan attığı golle skor 2-0’a geldi ve Al Nassr, teknik direktör Stefano Pioli yönetiminde 47 puana ulaştı.

925. GOLÜNE ULAŞTI!

Ligde iki maçlık gol hasretine son veren Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig’de forma giydiği 21 maçta 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, AFC Şampiyonlar Ligi’nde 6, Suudi Arabistan Süper Kupa’da ise 2 kez fileleri havalandırdı.

Portekizli süperstar, kariyerinde toplam 925 gole ulaşırken, Al Nassr formasıyla çıktığı 99 maçta 89 kez ağları sarstı. Ayrıca 140 golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Cristiano Ronaldo'nun oynadığı takımlarda kaydettiği goller şöyle:

Sporting Lizbon: 5 Manchester United: 145 Real Madrid: 450 Juventus: 101 Al Nassr: 89 Portekiz Milli Takımı: 135