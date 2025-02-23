Fatih Terim'den puan kaybı! Kırmızı karta rağmen galibiyet gelmedi

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Al Taawon deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Al Taawonlı Andrei Girotto, 45+10. dakikada kırmızı kart gördü. Maçın ikinci devresini 10 kişi oynayan ev sahibi, Fatih Terim'in öğrencilerinden 1 puan almayı başardı.

4 GOL VARDI

Suudi Arabistan'ın Bureyde kentinde bulunan Al Taawon Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında Al Shabab, 18. dakikada penaltıdan Abderrazak Hamdallah ve 31. dakikada Wesley Hoedt'le golü buldu. Ev sahibi ekip ise Renne Rivas'la 45+2. dakikada fileleri havalandırdı ve ilk devre Al Shabab'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Al Taawon, ikinci yarıda Muteb Al-Mufarrij'in 70. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

33 PUAN

Fatih Terim'in öğrencileri bu maçla birlikte 33 puana ulaştı.