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Editor
 | Burak Ayaydın

Fatih Terim'den puan kaybı! Kırmızı karta rağmen galibiyet gelmedi

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasında Al Taawon'a konuk oldu. Mücadele beraberlikle sonuçlandı.

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Fatih Terim'den puan kaybı! Kırmızı karta rağmen galibiyet gelmedi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 13:38

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Al Taawon deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Al Taawonlı Andrei Girotto, 45+10. dakikada kırmızı kart gördü. Maçın ikinci devresini 10 kişi oynayan ev sahibi, Fatih Terim'in öğrencilerinden 1 puan almayı başardı.

4 GOL VARDI

Suudi Arabistan'ın Bureyde kentinde bulunan Al Taawon Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında Al Shabab, 18. dakikada penaltıdan Abderrazak Hamdallah ve 31. dakikada Wesley Hoedt'le golü buldu. Ev sahibi ekip ise Renne Rivas'la 45+2. dakikada fileleri havalandırdı ve ilk devre Al Shabab'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Al Taawon, ikinci yarıda Muteb Al-Mufarrij'in 70. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Al Shabab, Al Taawon'a takıldı

33 PUAN

Fatih Terim'in öğrencileri bu maçla birlikte 33 puana ulaştı.

Sıkça Sorulan Sorular

AL SHABAB LİG TABLOSUNDA KAÇINCI SIRADA?
Fatih Terim'in ekibi topladığı 33 puanla 6. sırada yer alıyor.

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#Spor
#fatih terim
#al shabab
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