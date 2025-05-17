Fatih Terim sezon sonunu işaret etti:

Fatih Terim'den Al Shabab yönetimine mesaj gitti. Sezon sonunda Al Shabab'taki geleceğinin netleşeceğini aktaran Fatih Terim, şu an için ise her şeyin belirsiz olduğunu anlattı.

FATİH TERİM'DEN AL SHABAB İÇİN SÖZLEŞME AÇIKLAMALARI

Suudi Arabistan'da çok mutlu olduğunu belirten Fatih Terim, "Tüm odağım gelecek hafta Al Ittihad'a karşı oynanacak olan maçta. Sözleşmemi yenilemek için kulüple görüşmedim ve henüz bir yenileme gündemimiz yok. Sezon sonunda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'İN AL SHABAB İLE SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Al Shabab ile şu ana kadar 21 maçta görev yapan Fatih Terim; 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.