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 | Burak Ayaydın

Fatih Terim sezon sonunu işaret etti: "Sözleşme hala belirsiz"

Fatih Terim'den Al Shabab sürecine dair açıklamalar geldi. Suudi Arabistan basınına konuşan Fatih Terim, sözleşme yenileme sürecine netlik getirdi.

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Fatih Terim sezon sonunu işaret etti:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 00:27

Fatih Terim'den Al Shabab yönetimine mesaj gitti. Sezon sonunda Al Shabab'taki geleceğinin netleşeceğini aktaran Fatih Terim, şu an için ise her şeyin belirsiz olduğunu anlattı.

FATİH TERİM'DEN AL SHABAB İÇİN SÖZLEŞME AÇIKLAMALARI

Suudi Arabistan'da çok mutlu olduğunu belirten Fatih Terim, "Tüm odağım gelecek hafta Al Ittihad'a karşı oynanacak olan maçta. Sözleşmemi yenilemek için kulüple görüşmedim ve henüz bir yenileme gündemimiz yok. Sezon sonunda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim sezon sonunu işaret etti: "Sözleşme hala belirsiz"

FATİH TERİM'İN AL SHABAB İLE SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Al Shabab ile şu ana kadar 21 maçta görev yapan Fatih Terim; 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH TERİM'İN YENİ ROTASINA DAİR GELİŞMELER NELER?
Deneyimli hocayı, daha yüksek bütçesi olan ve Suudi Arabistan'da şampiyonluk hedefleyen takımlar da takip ediyor.
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ETİKETLER
#fatih terim
#istifa
#al shabab
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Spor
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