Fatih Terim sezon sonunu işaret etti:

İstanbul
Fatih Terim'den Al Shabab sürecine dair açıklamalar geldi. Suudi Arabistan basınına konuşan Fatih Terim, sözleşme yenileme sürecine netlik getirdi.
Fatih Terim'den Al Shabab yönetimine mesaj gitti. Sezon sonunda Al Shabab'taki geleceğinin netleşeceğini aktaran Fatih Terim, şu an için ise her şeyin belirsiz olduğunu anlattı.
Suudi Arabistan'da çok mutlu olduğunu belirten Fatih Terim, "Tüm odağım gelecek hafta Al Ittihad'a karşı oynanacak olan maçta. Sözleşmemi yenilemek için kulüple görüşmedim ve henüz bir yenileme gündemimiz yok. Sezon sonunda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
Al Shabab ile şu ana kadar 21 maçta görev yapan Fatih Terim; 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.