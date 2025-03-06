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 | Emir Yücel

Fatih Terim yeni bir krizle karşı karşıya! ‘Maalesef yaşandı, kulüp açıklama yapacak’

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, takımda ödemelerle ilgili kriz olduğu ve futbolcuların antrenmana çıkmadığı haberlerini doğruladı. Galatasaray’ın efsane ismi Terim, takım içerisinde yaşanan maaş krizi hakkında sorulan soruları; ‘Basın toplantısında konuşulmayacak kadar hassas bir konudur. Kulüp resmi açıklamalarını yapacaktır.’ Dedi.

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Fatih Terim yeni bir krizle karşı karşıya! ‘Maalesef yaşandı, kulüp açıklama yapacak’
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 13:03

Yunanistan ekibi Panathinaikos macerasının ardından sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim yeni bir krizle karşı karşıya. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, futbolcular Hamdallah ve Carrasco'nun öncülüğünde, yaklaşık üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi.

FATİH TERİM VE TAKIMI SIKINTILI SÜREÇTE!

Al-Shabab oyuncularının maaşlarını alamamaları nedeniyle antrenmana çıkmadığı öğrenilirken, özellikle başkanın politikalarına karşı çıkan bazı yöneticilerin, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle görevlerinden ayrılma kararı aldığı bildirilmişti.

Yaşananların ardından Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübün yaşadığı maddi sıkıntılar ve futbolcuların 3 aydır maaşlarını alamadığı yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ AÇIKLAMAYI KULÜP YAPACAKTIR"

Oyuncuların geçtiğimiz günlerde antrenmana çıkmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Maalesef bu sorun yaşandı, futbolcular antrenmana çıkmadı. Ancak bu basın toplantısında konuşulmayacak kadar hassas bir konu.

Gerekli açıklamayı kulüp yönetimi yapacaktır" şeklinde konuştu.

Al Nassr ile cuma günü oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Al-Nassr gibi güçlü bir takımla karşı karşıyayız.

Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve antrenmandaki tüm oyuncuların performansından memnunum." sözlerini sarf etti.

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