Fatih Terim'den Cristiano Ronaldo'ya olay tepki! Sosyal medyayı salladı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24. haftasında Al-Nassr ile Al-Shabab karşı karşıya geldi. Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

RONALDO YİNE SAHNEDE

Ev sahibi Al-Nassr'da Abdulhakim Al Fatil 52. dakikada kırmızı kart görürken goller Ayman Yahya ve Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab'ın gollerinde ise Abderazak Hamdallah ve Mohammed Al Shwirekh ağları havalandıran isimler oldu.

TERİM YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından Al-Nassr puanını 48'e, Al-Shabab ise 40'a yükseltti. Al-Shabab'ın ligdeki yenilmezlik serisi 4 maçaçıktı.

TERİM'DEN RONALDO'NUN GOLÜNE TEPKİ

Cristiano Ronaldo'nun 45+7'de dar açıdan attığı gol, uzun süren bir VAR incelemesinden sonra geçerli sayıldı ve Portekizli yıldız takımını öne geçirdi. Ancak Fatih Terim, Ronaldo'nun golünü geçerli sayan hakeme tepki gösterdi.

Cristiano Ronaldo'nun ofsayt tartışmalarına neden olan pozisyonu.