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 | Sule Altinel

Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Ronaldo'lu Al-Nassr'dan puanı kaptı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Shabab, deplasmanda Al-Nassr'la 2-2 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo, takımının ikinci golünü kaydetti.

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Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Ronaldo'lu Al-Nassr'dan puanı kaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 03:38
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 03:38

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24. haftasında Al-Nassr ile Al-Shabab karşı karşıya geldi.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN YOK

Gol düellosuna sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı ve iki ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Al-Nassr'da Abdulhakim Al Fatil, 52. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibinin gollerini Ayman Yahya ve Cristiano Ronaldo kaydetti.

AL-SHABAB YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab'ın gollerini ise Abderazak Hamdallah ve Mohammed Al Shwirekh attı.

Bu beraberliğin ardından Al-Nassr puanını 48'e, Al-Shabab ise 40'a yükseltti. Al-Shabab, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

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RONALDO NE KADAR ZENGİN?
Listeye göre dünyanın en zengin futbolcusu 148 milyon avro mal varlığı olan Cristiano Ronaldo.
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