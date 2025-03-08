Ronaldo'nun Adanalı Ronaldo ile diyaloğu olay oldu: 'Çok çirkinsin'

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ile "Adanalı Ronaldo" lakabıyla tanınan Gökmen Akdoğan arasındaki diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

Al Nassr’ın maçına giden Akdoğan, Ronaldo ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Portekizli yıldızın, "Sen bana benzemiyorsun, çirkinsin." sözleri üzerine ikili gülerek selamlaştı.

Gökmen Akdoğan, yaşananlarla ilgili TRT Spor’a yaptığı açıklamada, "Canı sağ olsun, geçen maçta benziyorsun demişti, bu kez ‘Benzemiyorsun’ dedi. Takım arkadaşlarına da işaret etti. Yapacak bir şey yok, biz yine sevmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.