Fatih Terim'den 'Galatasaray' açıklaması!

Galatasaray efsanelerinden Fatih Terim, UEFA Kupası'nın yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Taraftarlara seslenen Fatih Terim, 'Mayıs' mesajını verdi.

FATİH TERİM'DEN GALATASARAY VE UEFA KUPASI PAYLAŞIMI

"Bugün 17 Mayıs 2025. Türk futbol tarihinin en önemli, en büyük başarısının üzerinden çeyrek asır geçti. Galatasaraylıların ve o akşam kalbi Galatasaray ile atanların günü kutlu olsun. 17 Mayıs tarihi elbette çok önemli bir tarih. Son 25 yılda o gün doğan, nikâhını o güne alan, doğum gününü kutlayan ve o günü bayram neşesi ile başlayıp bayram neşesi ile bitiren Galatasaraylılar gördüm. O gün Arsenal maçından sonra, 120 dakikanın hatta penaltıların sonunda yorgunduk; ama o büyük uzun zaman diliminin stresine rağmen söylediğim cümleleri çok iyi hatırlıyorum. O gün demiştim ki, "Galatasaray ve Türkiye çok büyük başarılara layık. Bu başarılardan daha büyük başarılar elde edebilir, o potansiyeli var." demiştim. Bugün de aynı fikirdeyim, fikrim hiç değişmedi. Şunu unutmayalım: Galatasaray bizim, mayıslar bizim. O yüzden bu önemli tarihe dikkat edelim yani mayıs ayına dikkat edelim. Mayıs ayında boşluk bırakmamamız gerekir çünkü büyük zaferlere gitmek istiyorsanız mayıs ayındaki tarihleri işaretleyerek gitmek zorundasınız. Daha iyileri için gücümüzü tarihten alalım. Dönüp baktığımızda bu gücümüzü alabiliriz. Vizyonumuzu geleceğe koyalım. Herkese sarı kırmızılı sevgilerimi gönderiyorum, kutlu olsun."