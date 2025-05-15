Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: İspanyol stoper resmen duyuruldu!

Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına Aymeric Laporte transferini yapmak istiyor. Aymeric Laporte için an itibarıyla temaslarda bulunan Galatasaray yönetimi, Davinson Sanchez ile birlikte kusursuz bir savunma hattı oluşturacak takviye için çalışmalara başladı.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ile Aymeric Laporte ikilisinin yan yana gelmesi için transfer çalışmaları yürütülüyor. Suudi Arabistan basını, Galatasaray’ın Aymeric Laporte için devrede olduğunu resmen duyurdu.

GALATASARAY’DA DAVINSON SANCHEZ’İN YANINA AYMERIC LAPORTE TRANSFERİ İSTENİYOR

Galatasaray, Davinson Sanchez’in yanına Aymeric Laporte transferini yapmak ve savunma hattına sınıf atlattırmak istiyor. Ayrıca gelecek yıl Avrupa’da iddialı bir konumda olmak isteyen Galatasaray yönetimi, 30 yaşındaki Aymeric Laporte ile birlikte rakibi karşılama sürecinde takımın çok rahatlatayacağına inanıyor. Halihazırda İspanyol savunmacının oyun kurmadaki becerisini de gözeten ve Pep Guardiola zamanlarındaki performansını dikkate alan Galatasaray, sözleşmesinin son senesine giren Laporte için Al Nassr ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY’IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ AYMERIC LAPORTE AL NASSR TERCİHİYLE ŞAŞIRTMIŞTI

Galatasaray’ın uzun zamandır takip ettiği Aymeric Laporte, Athletic Bilbao’dan Manchester City’ye 65 milyon Euro bedelle gelmiş ve birkaç yıl üst düzey futbol oynamıştı. Akabinde ise modern futbol için daha genç denebilecek bir yaşta ansızın Suudi Arabistan kararı alan Aymeric Laporte, Al Nassr’a transfer olmuştu.

AYMERIC LAPORTE VE AL NASSR PERFORMANSI

Al Nassr ile bu sezon 30 maça çıkan Aymeric Laporte, 2256 dakika sahada kaldı ve 5 gollük önemli bir katkı sağladı. Son olarak da yeniden İspanya Milli Takımı’nda forma giymek isteyen Laporte, Avrupa’ya transfer olmaya olumlu yaklaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ülkesinde röportaj veren yıldız savunmacı, tüm ailesinin Avrupa'da olduğunu ve geri dönmek istediğini belirtmişti.