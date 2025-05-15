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 | Burak Ayaydın

Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: İspanyol stoper resmen duyuruldu!

Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına Aymeric Laporte transferini yapmak istiyor. Aymeric Laporte için an itibarıyla temaslarda bulunan Galatasaray yönetimi, Davinson Sanchez ile birlikte kusursuz bir savunma hattı oluşturacak takviye için çalışmalara başladı.

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Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: İspanyol stoper resmen duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 17:45

Galatasaray’da Davinson Sanchez ile Aymeric Laporte ikilisinin yan yana gelmesi için transfer çalışmaları yürütülüyor. Suudi Arabistan basını, Galatasaray’ın Aymeric Laporte için devrede olduğunu resmen duyurdu.

GALATASARAY’DA DAVINSON SANCHEZ’İN YANINA AYMERIC LAPORTE TRANSFERİ İSTENİYOR

Galatasaray, Davinson Sanchez’in yanına Aymeric Laporte transferini yapmak ve savunma hattına sınıf atlattırmak istiyor. Ayrıca gelecek yıl Avrupa’da iddialı bir konumda olmak isteyen Galatasaray yönetimi, 30 yaşındaki Aymeric Laporte ile birlikte rakibi karşılama sürecinde takımın çok rahatlatayacağına inanıyor. Halihazırda İspanyol savunmacının oyun kurmadaki becerisini de gözeten ve Pep Guardiola zamanlarındaki performansını dikkate alan Galatasaray, sözleşmesinin son senesine giren Laporte için Al Nassr ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: İspanyol stoper resmen duyuruldu!

GALATASARAY’IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ AYMERIC LAPORTE AL NASSR TERCİHİYLE ŞAŞIRTMIŞTI

Galatasaray’ın uzun zamandır takip ettiği Aymeric Laporte, Athletic Bilbao’dan Manchester City’ye 65 milyon Euro bedelle gelmiş ve birkaç yıl üst düzey futbol oynamıştı. Akabinde ise modern futbol için daha genç denebilecek bir yaşta ansızın Suudi Arabistan kararı alan Aymeric Laporte, Al Nassr’a transfer olmuştu.

Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: İspanyol stoper resmen duyuruldu!

AYMERIC LAPORTE VE AL NASSR PERFORMANSI

Al Nassr ile bu sezon 30 maça çıkan Aymeric Laporte, 2256 dakika sahada kaldı ve 5 gollük önemli bir katkı sağladı. Son olarak da yeniden İspanya Milli Takımı’nda forma giymek isteyen Laporte, Avrupa’ya transfer olmaya olumlu yaklaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ülkesinde röportaj veren yıldız savunmacı, tüm ailesinin Avrupa'da olduğunu ve geri dönmek istediğini belirtmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

LAPORTE İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTENİYOR?
30 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilirken, sözleşmesinin son senesi itibarıyla transferin çok daha uygun miktarlarla tamamlanabileceği düşünülüyor.
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ETİKETLER
#davinson sanchez
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#Aymeric Laporte
#Spor
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