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 | Burak Ayaydın

Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı: "5. yıldız armamıza işlenecek"

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'den, şampiyonluk sonrasında tebrik mesajı geldi. Sosyal medya paylaşımı yapan Fatih Terim, Galatasaray'ın bu şampiyonluğu hak ettiğini ifade etti.

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Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 22:55

Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusuna Fatih Terim de katıldı. Galatasaray'ın 5. yıldızını kutlayan Fatih hoca, ayrıca taraftarları da unutmadı.

FATİH TERİM'DEN GALATASARAY'A ŞAMPİYONLUK MESAJI

"Galatasaray, şampiyonluğu da beşinci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun başkan ve Okan hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25. şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun…"

Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı: "5. yıldız armamıza işlenecek"

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH TERİM AL SHABAB İLE DEVAM EDECEK Mİ?
Geçtiğimiz günlerde konuya dair konuşan deneyimli teknik adam, henüz yeni sözleşme için görüşmediklerini ve sürecin belirsiz olduğunu söylemişti.
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ETİKETLER
#fatih terim
#Sosyal Medya Paylaşımı
#galatasaray şampiyon
#Spor
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