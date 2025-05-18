Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı:

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'den, şampiyonluk sonrasında tebrik mesajı geldi. Sosyal medya paylaşımı yapan Fatih Terim, Galatasaray'ın bu şampiyonluğu hak ettiğini ifade etti.

Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusuna Fatih Terim de katıldı. Galatasaray'ın 5. yıldızını kutlayan Fatih hoca, ayrıca taraftarları da unutmadı.

FATİH TERİM'DEN GALATASARAY'A ŞAMPİYONLUK MESAJI

"Galatasaray, şampiyonluğu da beşinci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun başkan ve Okan hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25. şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun…"