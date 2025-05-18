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Editor
 | Burak Ayaydın

Gabriel Sara Galatasaray'da çok mutlu: "Kariyerimdeki en iyi sezonum"

Gabriel Sara'dan Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalar geldi. Çok mutlu olduklarını anlatan Gabriel Sara ve takım arkadaşları, şampiyonluk coşkusunu paylaştı.

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Gabriel Sara Galatasaray'da çok mutlu:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 22:19

Galatasaray'da şampiyonluk demeçleri pozitif ortamı yansıtmaya devam ediyor. Kayserispor zaferinin ardından Gabriel Sara, Mario Lemina ve Davinson Sanchez gibi yıldızlardan sezona dair özel açıklamalar geldi.

Gabriel Sara Galatasaray'da çok mutlu: "Kariyerimdeki en iyi sezonum"

GABRIEL SARA ÇOK MUTLU

"Çok mutluyum, inanılmaz bir atmosfer var. Çok uzun bir sezondu ama en iyi, en mutlu hissettiğim sezondu. Şimdi kutluyoruz."

Gabriel Sara Galatasaray'da çok mutlu: "Kariyerimdeki en iyi sezonum"

DAVINSON SANCHEZ'DEN 'ÇOK ÇALIŞTIK' MESAJI

"Mutluyuz. Çok çalıştık. Kesinlikle hak ettik. Bu kutlama için mücadele ettik. Herkes çok çalıştı ve mücadele etti. Galip gelmek çok güzel ve galip gelmeye devam etmek istiyoruz."

Gabriel Sara Galatasaray'da çok mutlu: "Kariyerimdeki en iyi sezonum"

EREN ELMALI'DAN TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

"Buralara gelmek için çok emek verdik. Bana destek veren takıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yanımızda oldukları, güç oldukları için taraftarlarımıza teşekkürler."

Gabriel Sara Galatasaray'da çok mutlu: "Kariyerimdeki en iyi sezonum"

METEHAN BALTACI'DAN 'GERÇEK 5. YILDIZ' GÖNDERMESİ

"Sonuna kadar hak ettik. Gerçek 5. yıldızı taktık, çok mutluyuz. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ben de altyapısında yetiştiğim kulüpte ikinci kupamı kazanıyorum. Artık hedef 26, yolumuza devam edeceğiz."

Gabriel Sara Galatasaray'da çok mutlu: "Kariyerimdeki en iyi sezonum"

LEMINA'DAN GALATASARAY'A SEVGİ

"Geldiğimde zaten iyi oynayan bir takım vardı. Uzun bir yoldan sonra bunu kazandığımız için çok mutluyum. Çağırdılar ve geldim. Galatasaray'ı çok seviyordum. Şu anda yardımcı olabildiğim için çok gururluyum."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA YENİ SEZON KADRO PLANLAMASI NASIL OLACAK?
Sarı kırmızılı takımın, kadro değerinin daha da yukarı çekilmesi bekleniyor.
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ETİKETLER
#davinson sanchez
#gabriel sara
#eren elmalı
#Mario Lemina
#galatasaray şampiyon
#Spor
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