Galatasaray’da Victor Osimhen pazarlıkları: 45 milyon Euro maaş masada!

Galatasaray’ın Victor Osimhen transferine an itibarıyla bir engel daha çıktı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Galatasaray’da harika bir performans gösteren Victor Osimhen’e 45 milyon Euro maaş önerdi.

GALATASARAY’DA VICTOR OSIMHEN TRANSFERİNE 45 MİLYON EURO ENGELİ

Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansından çok memnun kaldığı Victor Osimhen, resmen yuvadan uçuyor! Galatasaray’ın Napoli’den bonservisini almak istediği Victor Osimhen için devreye giren Al Hilal, 45 milyon Euro değerinde kontrat önerdi ve maaşa ilave olarak da çok önemli bonuslar ekledi. Halihazırda Victor Osimhen’in net bir karar vermediği süreçte, Suudi Arabistan ekibi maaş konusunda biraz daha pazarlık yapabileceğini de belirterek adeta vites yükseltti ve Nijeryalı yıldıza açık çek sundu.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY SÜRECİ

Suudi Arabistan’dan gelen yüksek meblağlar ile birlikte Victor Osimhen’in Galatasaray’da kalma ihtimalinin azaldığı süreç, ayrıca Avrupa’da da büyük bir yarışa sebep olmuş durumda. Halihazırda bu kıtada en yüksek maaş teklifi Juventus’tan gelirken, Manchester United ve Chelsea gibi ekiplerin de sürpriz rakamlar önerebileceği iddia ediliyor. Esasen ise Galatasaray için son koz olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılım öne çıkarken; ayrıca Napoli’nin, Victor Osimhen’i İtalya’dan bir takıma göndermek istememesi de avantaja dönüşebilir.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 39 maça çıkan Victor Osimhen, 35 gol ve 8 asistlik inanılmaz bir katkı sağladı. Ayrıca Victor Osimhen, Galatasaray’ın hem Trendyol Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası zaferlerinde başrolde yer aldı.