Fatih Terim'den sözleşme açıklaması! 'Karar vermedim'

Suudi Arabistan takımı Al Shabab ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunan Fatih Terim, geleceği için henüz kararını vermediğini açıkladı.

Al Shabab'ın Türk teknik direktörü Fatih Terim, ligde oynadığı Al Kholood maçından 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonunda açıklama yapan Fatih Terim, verdiği cevapla merak uyandırdı.

"KARAR VERMEDİM"

Gazetecilerin sözleşme uzatıp uzatılmayacağına yönelik soruya, "Henüz bu kararı vermedim, yeni bir şey olursa açıklarım." yanıtını verdi.

ARABİSTAN KARNESİ

Fatih Terim, Suudi Arabistan takımı Al Shabab ile 16 maça çıkarken bu maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.