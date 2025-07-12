Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu: Al Shabab sonrasında şaşırtan karar!

Fatih Terim, Al Shabab ile yolların ayrılmasının ardından kariyerindeki yeni durağını belirledi. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, bundan sonraki dönemde de Suudi Arabistan'da mücadele etmenin daha doğru olacağını düşündü ve futbolseverleri şaşırtan bir kararla menajerlik sürecine dahil oldu.

FATİH TERİM İÇİN YENİ ADRES SUUDİ ARABİSTAN

Fatih Terim'den yine Suudi Arabistan kararı geldi. Al Shabab ile yollarını ayıran Fatih Terim, menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan kulüplerinin listelerinde yer almaya başladı! Esasen ise Fatih Terim'in, güçlü bir projeyi gözetmesi ve yakın zamanda Suudi Arabistan sürecini netleştirmesi bekleniyor.

FATİH TERİM'İN AL SHABAB PERFORMANSI

Al Shabab'ın yolları ayırma kararı aldığı Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibiyle 23 müsabakada yer almış ve maç başına 1.74 puan ortalaması yakalamıştı.