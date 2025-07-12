Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu: Al Shabab sonrasında şaşırtan karar!

Fatih Terim'in Al Shabab sonrasındaki adresi netleşiyor. An itibarıyla Fatih Terim'den, Al Shabab'ın ardından yine Suudi Arabistan kararı geldi.
Fatih Terim, Al Shabab ile yolların ayrılmasının ardından kariyerindeki yeni durağını belirledi. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, bundan sonraki dönemde de Suudi Arabistan'da mücadele etmenin daha doğru olacağını düşündü ve futbolseverleri şaşırtan bir kararla menajerlik sürecine dahil oldu.
Fatih Terim'den yine Suudi Arabistan kararı geldi. Al Shabab ile yollarını ayıran Fatih Terim, menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan kulüplerinin listelerinde yer almaya başladı! Esasen ise Fatih Terim'in, güçlü bir projeyi gözetmesi ve yakın zamanda Suudi Arabistan sürecini netleştirmesi bekleniyor.
Al Shabab'ın yolları ayırma kararı aldığı Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibiyle 23 müsabakada yer almış ve maç başına 1.74 puan ortalaması yakalamıştı.