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Felipe Melo İstanbul'a geldi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 23:09 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 23:13
Felipe Melo İstanbul&#039;a geldi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Türkiye'ye geldiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Galatasaray​'ın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe MeloTürkiye​'ye geldi. Eşiyle birlikte İstanbul​'a gelen ön libero sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Felipe Melo'nun 16 Aralık'ta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

Ayrıca Brezilyalı futbolcunun, sarı kırmızılı takımın kulüp efsaneleri için düzenleyeceği özel organizasyona katılacağı belirtildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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