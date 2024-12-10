Felipe Melo İstanbul'a geldi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 23:09 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 23:13
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Türkiye'ye geldiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo Türkiye'ye geldi. Eşiyle birlikte İstanbul'a gelen ön libero sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.
Felipe Melo'nun 16 Aralık'ta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.
Ayrıca Brezilyalı futbolcunun, sarı kırmızılı takımın kulüp efsaneleri için düzenleyeceği özel organizasyona katılacağı belirtildi.
Kaynak: tgrthaber.com