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 | Onur Kaya

Fenerbabçe - Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de bu sezonki son maçında Konyaspor'u konuk edecek. Mücadelenin VAR hakemi belli oldu.

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Fenerbabçe - Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 13:05

Fenerbahçe ikincilikle bitirdiği Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunu taraftarı önünde kapatıyor. Sarı lacivertliler bugün Konyaspor'u konuk edecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Ligin 38. haftasında bugün oynanacak 4 maçın Video Yardımcı Hakemi açıklandı. Fenerbahçe'nin bugün saat 16.00'da Konyaspor'u ağırlayacağı mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Fenerbabçe - Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak. Şansalan'a AVAR'da Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

Fenerbabçe - Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

SÜPER LİG'DE GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

Günün diğer maçlarında ise VAR'lar şu şekilde:

  • 16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Zorbay Küçük
  • 19.00 Alanyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
  • 19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Davut Dakul Çelik
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