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Spor
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:42

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? İptal olabilir iddiaları gündemde

Fenerbahçe maçı ertelendi mi ne zaman oynanacağına ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelmek için hazırlıklarını sürdürürken İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak yağış, maçın oynanacağı saat ve saha koşullarıyla ilgili gelişmeleri gündeme taşıdı. Chobani Stadı’nda oynanması planlanan mücadele öncesinde Anadolu Yakası için yapılan yağış uyarıları, taraftarların Fenerbahçe Alanyaspor maçının tarihini ve saatini araştırmasına neden oldu. Fenerbahçe’nin ligdeki zirve takibini sürdürmek istediği karşılaşma öncesinde gözler, hava tahminlerine, saha şartlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelebilecek açıklamalara çevrildi. FB Alanya maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? Fenerbahçe Alanyaspor maç tarihi belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? İptal olabilir iddiaları gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:42

’in 8. haftasında ile , 17 Ekim 2026 Cumartesi günü ’da karşılaşacak. ’nda saat 19.00’da başlaması planlanan mücadele öncesinde İstanbul için yapılan kuvvetli sağanak yağış uyarıları gündeme geldi. Özellikle Anadolu Yakası’nda beklenen yoğun yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle karşılaşmanın oynanacağı saatte hava koşullarının nasıl olacağı merak ediliyor. Son iki lig maçını kazanan Fenerbahçe, Aston Villa karşısında aldığı 6-0’lık yenilginin ardından Alanyaspor karşısında sahaya çıkmaya hazırlanırken maç programı, olası erteleme başvurusu ve TFF’den gelebilecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Fenerbahçe Alanyaspor ertelendi mi? Ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? İptal olabilir iddiaları gündemde

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak maç öncesinde İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle erteleme ihtimali konuşuluyor.
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da karşılaşacak.
İstanbul'da Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, özellikle Anadolu Yakası'nda yağışın yer yer kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.
Yoğun yağış nedeniyle saha zemininde olumsuzluklar yaşanabileceği ve sel ile su baskını riski bulunduğu belirtiliyor.
Daha önce bir başka karşılaşmanın yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldığı ve ertelendiği hatırlatıldı.
Fenerbahçe yönetiminin, hava durumu ve saha koşullarını değerlendirerek Türkiye Futbol Federasyonu'na erteleme başvurusu yapabileceği konuşuluyor, ancak resmi bir açıklama bulunmuyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Corendon Alanyaspor’u sahasında ağırlayacak. 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olarak da bilinen Chobani Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? İptal olabilir iddiaları gündemde

Mücadelenin hakemliğini Çağdaş Altay üstlenecek. Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek ise karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maç öncesinde İstanbul’da beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle hava koşulları ve saha zemininin durumu da gündemdeki konular arasında yer alıyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? İptal olabilir iddiaları gündemde

Ligde oynadığı son iki karşılaşmada başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, önce sahasında Eyüpspor’u 8-0, ardından deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla puanını artıran sarı-lacivertli ekip, liderin üç puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Ancak hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiltere’de Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 6-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Alanyaspor karşılaşması, takımın ligdeki mücadelesini sürdürmesi açısından önem taşıyor. Karşılaşmanın planlanan saatte oynanıp oynanmayacağı konusunda ise hava koşulları ve federasyondan yapılabilecek açıklamalar takip ediliyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? İptal olabilir iddiaları gündemde

FENERBAHÇE MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde İstanbul için yapılan şiddetli yağış uyarıları, erteleme ihtimaline ilişkin tartışmaları gündeme getirdi. Meteoroloji tahminlerine göre 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Anadolu Yakası’nda yağışın yer yer kuvvetli ve şiddetli olabileceği, metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtiliyor. Bazı bölgelerde yağış miktarının daha da artabileceğine ilişkin değerlendirmeler bulunurken toprağın önceden suya doymuş olması nedeniyle sel ve su baskını riskine dikkat çekiliyor. Yoğun yağışın saha zeminini etkileyebilme ihtimali de maç öncesinde merak edilen konular arasında bulunuyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? İptal olabilir iddiaları gündemde

Birkaç gün önce Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşmanın yoğun yağış nedeniyle 57. veya 58. dakikada yarıda kalması ve ertelenmesi, Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesiyle ilgili endişeleri artırdı. Basına yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe yönetiminin maç saatine yakın hava durumunu ve saha koşullarını değerlendirerek gerekli görülmesi halinde Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunabileceği konuşuluyor. Bununla birlikte kulüp veya federasyon tarafından bu yönde alınmış bir karara ilişkin resmi açıklama bulunmuyor. Karşılaşmanın programında değişiklik yapılması halinde tarih ve saat bilgilerinin federasyon tarafından duyurulması bekleniyor. Bu nedenle maç öncesinde yapılabilecek resmi bilgilendirmeler, karşılaşmanın planlanan programı açısından önem taşıyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? İptal olabilir iddiaları gündemde

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün beş günlük hava tahminine göre İstanbul’da 17 Ekim Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 14 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr hızının saatte 25 kilometreye ulaşabileceği, saatlik tahminlerde ise hamle hızının 48 kilometreye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Nem oranının gün içinde yüzde 90’a yaklaşması beklenirken yağışın özellikle dışarıda bulunacak kişiler açısından dikkat gerektiren koşullar oluşturabileceği aktarılıyor.  

İstanbul’da yağışlı havanın 18 Ekim Pazar günü de sürmesi bekleniyor. Pazar günü sıcaklıkların 11 ila 17 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Hafta sonundaki yağışlı havanın ardından 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren gökyüzünün parçalı bulutlu olması ve yağışın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Pazartesi günü sıcaklıkların en düşük 12, en yüksek 18 derece olması beklenirken 20 Ekim Salı ve 21 Ekim Çarşamba günlerinde sıcaklıkların 20 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Salı günü 13 ila 20, çarşamba günü ise 12 ila 20 derece arasında sıcaklık değerleri bekleniyor. Yeni haftada havanın daha ılık ve sakin seyretmesi beklenirken bazı saatlerde nem oranının yüzde 90’ın üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

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#İstanbul
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