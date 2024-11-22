Fenerbahçe Anderson Talisca için bütçeyi belirledi! Sıkı pazarlık devam ediyor

22 Kasım 2024 23:32 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 23:32

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Anderson Talisca için anlaşmaya vardı. Oyuncuyu ikna eden yönetim pazarlık aşamasına geçti. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın başrol olduğu transfer sürecinde ise Talisca'ya ödenecek maaş da hemen hemen belli oldu.

Anderson Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Anderson Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho​'nun talebi doğrultusunda Fenerbahçe​ ara transfer dönemi için kancayı Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca​'ya taktı. Oyuncu ile transfer konusunda anlaşan Fenerbahçe, maaş aşamasına geçti.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, oyuncunun yüksek maaşı ve kulübünün istediği bonservis ücreti ile ilgili sarı-lacivertli kulüp sıkı pazarlığa başladı.

FENERBAHÇE TALISCA İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

Fenerbahçe, 2021 yılında Çin liginden 8 milyon Euro'ya Al Nassr'a transfer olan oyuncunun kulübü ile 4-5 milyon Euro civarında bir bonservis ile anlaşmak istiyor.

Talisca, Suudi kulübünden de 12 milyon Euro maaş alırken bu ücretin aşağıya çekilmesini de talep edecek.

SEZON KARNESİ

30 yaşındaki on numara, bu sezon Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da 17 karşılaşmada forma şansı buldu. Anderson Talisca, bu karşılaşmalarda 8 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.