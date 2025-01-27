Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

27 Ocak 2025 17:37 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:42

Fenerbahçe Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Anderson Talisca akşam saatlerinde İstanbul'a geliyor.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe yeni transferini duyurdu. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Anderson Talisca, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bugün (pazartesi) saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek.

Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.

KIZ ARKADAŞINDAN PAYLAŞIM

Anderson Talisca'nın kız arkadaşı Carolaine Freitas, sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'a veda etti.

Carolaine Freitas yaptığı paylaşıma, "Her şey için teşekkürler Suudi Arabistan. Ailem burada çok mutluydu. Kalbimizde sonsuza dek yer edecek inanılmaz anlar ve eşsiz deneyimler yaşadık" notunu düştü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.