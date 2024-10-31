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Fenerbahçe Arda Güler için Real Madrid kapısında! Genç yıldız kararını verdi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ekim 2024 18:14 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 18:31
Fenerbahçe Arda Güler için Real Madrid kapısında! Genç yıldız kararını verdi

İspanyol devi Real Madrid'te istediği şansları bulamayan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler için sarı-lacivertli ekip harekete geçti. Kiralama yöntemi ile kadrosunu milli yıldız ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Real Madrid'in kararını bekliyor. Arda Güler ise geleceği ile ilgili kararını ise çoktan verdi.

Real Madrid​'de beklenen forma şansını bulamayan milli oyuncu Arda Güler​, ilk 11'de düzenli yer alamadığı için farklı takımlara kiralanması gündeme geldi. Avrupa'nın pek çok kulübünün dikkatini çeken genç yetenek için Fenerbahçe​ de devreye girdi.

Fenerbahçe'nin Real Madrid’e yarım sezonluk kiralama​ önerisini sözlü olarak ilettiği iddia edildi.

Fenerbahçe Arda Güler için Real Madrid kapısında! Genç yıldız kararını verdi - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN ARDA GÜLER TEKLİFİ GÜNDEME ALINACAK

İspanyol basınında geçtiği haberlere göre, Real Madrid’in henüz bu teklife cevap vermediği, ancak oyuncunun olası bir kiralık transferi durumunda Fenerbahçe’nin teklifini değerlendirebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe Arda Güler için Real Madrid kapısında! Genç yıldız kararını verdi - 2. Resim

ARDA GÜLER KARARINI VERDİ!

Kariyerinde kritik bir dönemde yedek kulübesinde kalmak zorunda olan Arda Güler, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer​ olmayı arzuluyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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