Fenerbahçe Arda Güler için Real Madrid kapısında! Genç yıldız kararını verdi

31 Ekim 2024 18:14 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 18:31

İspanyol devi Real Madrid'te istediği şansları bulamayan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler için sarı-lacivertli ekip harekete geçti. Kiralama yöntemi ile kadrosunu milli yıldız ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Real Madrid'in kararını bekliyor. Arda Güler ise geleceği ile ilgili kararını ise çoktan verdi.