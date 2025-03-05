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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'dan hakem vurgusu! "O devir bitti artık"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Rangers maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde konuşan Acun Ilıcalı, gündeme dair değerlendirmeler yaptı ve yabancı hakem etkisinin olumlu olduğunu belirtti.

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Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'dan hakem vurgusu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 17:54

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı; genel olarak gidişattan memnun olduğunu söylerken, yabancı hakem tercihinin doğru olduğunu da özellikle ifade etti. Ayrıca da Fenerbahçe'nin önemli bir kadrosu olduğunu belirten Acun Ilıcalı, tüm kulvarlarda devam etmek istediklerinin altını çizdi.

"DİĞER TAKIMLAR DA AVRUPA'DA OLSAYDI"

"Hakem konusunun değişmesi çok önemliydi, kadromuza en baştan beri inanıyoruz. Zaten üç kupada da devam ediyor olmamız önemli bir gösterge, tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek istiyoruz. Keşke diğer takımlarımız da Avrupa'da devam ediyor olsaydı."

Acun Ilıcalı'dan hakem çıkışı: "O devir bitti" - 5. Foto

JOSE MOURINHO DETAYI

"Biz kendisine en başından beri güvendiğimizi söyledik, arkasında olduğumuzu söyledik. Ona ne kadar inandığımızı hissettirdik. Futbol; önce doğru proje, sonra o projede ısrar. Şu anda bizim yaptığımız o."

AVRUPA BAŞARISI

"Elemelerde en zor gruptan çıktık. Mutlu ve gururluyuz. Rakiplerimiz formda ve güçlü rakiplerdi. Eksik kadrolarla zor maçlar oynadık. Bazı deplasmanlara genç oyuncularla çıktık. Bunları aşarak ikinci turda gücümüzü gösterdik. Anderlecht'ten sonra rakibimiz yine zorlu ama hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz."

Acun Ilıcalı'dan hakem çıkışı: "O devir bitti" - 6. Foto

HAKEM VURGUSU

"Türkiye'de bir şeyler değişiyor artık, bunu görüyoruz. Eskisi gibi şu maça şu hakemi vereyim devri bitti. Gerçekten güzel şeyler oluyor. Futbolda adaletin her geçen gün tecelli ettiğini görüyorum. Yerli hakemlere anlamlar verip acı çekmeye gerek yok. Dünyanın iyi hakemlerinin gelip maç yönetmesi, VAR'da olması lazım. Beşiktaş da Trabzonspor da aynı açıklamayı yaptı. Adalet isteyen herkesin yabancı hakemleri ön planda tutması gerektiğini düşünüyorum."

HAKEMLER TAKIM TUTARKEN OLMAZ

"Türk hakemlerinin hangi takımı tuttuğunu biliyor muyuz? Bunu tekrar soruyorum. Bilmiyoruz. Dün Fenerbahçeli bir hakemi okudum... Yönetmesin! Takım tutan hakemler maç yönetmesin. 'Aa bu Fenerbahçe maçını yönetmiş' diyorlar, yönetmesin zaten istemiyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI NE ZAMAN?
Temsilcimiz, perşembe akşamı 20.45 itibarıyla Avrupa'da sahne alacak.
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ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#acun ılıcalı
#rangers
#Fenerbahçe
#Yabancı Hakem
#Spor
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