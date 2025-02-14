Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Son 16'ya yaklaşırken Galatasaray'ın ihtimali düştü!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, dün son 16 play off turunda ilk maçları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Belçika takımı Anderlecht'i 3-0'lık skorla mağlup ederken Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Almaar'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

TEMSİLCİLERİMİZİN TUR ATLAMA İHTİMALLERİ BELLİ OLDU

Football Meets Data, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselme ihtimallerini duyurdu.

Haberin detayında, Galatasaray'ın AZ Alkmaar'ı elemesine verilen ihtimal yüzde 54'lük düşüşle yüzde 8'e geriledi. Ayrıca Fenerbahçe'nin Anderlecht'i yarış dışı bırakarak son 16 turuna yükselmesinin olasılığı ise yüzde 36'lık artışla yüzde 96 olarak gösterildi.